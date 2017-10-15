مقتل 6 سوريين وإصابة 18 في قصف صاروخي على دمشق القديمة

“القدس العربي”-(وكالات): أفادت الشرطة السورية بمقتل ستة أشخاص وإصابة 18 أخرين في قصف بقذائف الهاون على أحياء دمشق القديمة اليوم الأحد .

وقال مصدر في شرطة محافظة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سبعة قذائف هاون سقطت على أحياء دمشق القديمة ( الأمين، وباب شرقي ، والشاغور ،والقشلة ،والعباسيين) ما أدى إلى مقتل ستة اشخاص وإصابة 18 آخرين على الأقل .

وأضاف أن سيارات الاسعاف والاطفاء توجهت إلى المناطق التي طالها القصف الذي تسبب أيضا بأضرار مادية بالمنازل والسيارات كما سقطت قذيفة على أطراف حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق .

وحمل المصدر من وصفهم بـ “المجموعات المسلحة التي تسيطر على أحياء شرق العاصمة مسؤولية القصف” ، قائلا :”حسب اتجاه سقوط القذائف فان تلك القذائف قادمة من منطقة جوبر شرق دمشق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التي تستهدف مدينة دمشق بالقذائف”.