تعيين رابح سعدان مديرا فنيا للاتحاد الجزائري

“القدس العربي” ـ ( وكالات):

تولى رابح سعدان، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد رسميا منصب المدير الفني للاتحاد الجزائري للعبة خلفا لفوضيل تيكانوين الذي استقال من منصبه.

ونصب الاتحاد اليوم أيضا، بوعلام شارف المدير الفني السابق لنادي اتحاد الحراش، مديرا للمنتخبات الوطنية.

وتولى سعدان منصب المدير الفني للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها تونس عام 2004.

وقاد المنتخب الجزائري إلى مونديال المكسكيك عام 1986 و مونديال جنوب افريقيا في 2010.