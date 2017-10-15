النظام السوري يسيطر على “الميادين” أكبر معاقل التنظيم في دير الزور

“القدس العربي”- دمشق – من – هبة محمد:

اكدت شبكة “الفرات بوست” يوم الاحد ان قوات النظام والميليشيات التابعة له المدعومة بالحرس الثوري الايراني، والميليشيات العراقية سيطرت على مدينة الميادين بشكل كامل، واستولت على مستودعات ضخمة للأسلحة تركها عناصر التنظيم بعد انسحابهم من المدينة باتجاه القرى الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

اتى الاعلان عن انسحاب تنظيم الدولة من مدينة الميادين، بعد ان تقدمت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها على حساب تنظيم الدولة وفرضت سيطرتها على بلدة الحسينية ومنطقة دوار الحلبية، في ريف دير الزور الشمالي، حيث كانت القوات المهاجمة التي تتلقى الدعم من الطيران الروسي قد سيطرت على معظم أجزاء الضفة الشمالية لنهر الفرات قبالة مدينة دير الزور، بالتزامن مع اقتراب ميليشيات سوريا الديمقراطية التي تعرف اختصارا بقوات قسد من المنطقة.

وكانت فصائل الجيش الحر قد حررت مدينة الميادين في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني /نوفمبر/ من عام 2012، ثم سيطر تنظيم الدولة عليها منتصف عام 2014، لتعود اليوم مدينة الميادين الخالية من السكان تماماً والمدمرة بشكل كامل الى سيطرة قوات النظام السوري.