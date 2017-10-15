لماذا لا يُفكر مورينيو في السير على خطى فيرغسون؟

“القدس العربي”: بعث المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو رسالة صادمة لجماهير النادي، مفادها باختصار أنه لا يُخطط للبقاء في “أولد ترافورد” لسنوات طويلة، على غرار ما فعله الأب الروحي للشياطين الحمر سير أليكس فيرغسون، الذي احتفظ بمنصبه أكثر من ربع قرن.

واعترف المدرب البرتغالي بشكل واضح وصريح أنه لا ينوي إنهاء مسيرته كمدرب مع زعيم إنكلترا على المستوى المحلي، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن رغبة الإدارة في تجديد عقده مقابل 65 مليون جنيه إسترليني حتى منتصف عام 2022، بعد تحسّن النتائج والعروض منذ الخروج من الموسم الماضي بقلبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وسُئل صاحب الـ 54 عامًا هل يُفكر في السير على خطى شيخ المدربين أو سيخوض تجربة أخرى بعد اليونايتد، فأجاب لشبكة تيليفوت “الشيء الذي يُمكنني قوله إنني ما زلت مدربًا بداخله الكثير من المخاوف والطموحات ورغبة حقيقية أشياء جديدة، لذا أعرف جيدًا أنني لن أنهي مسيرتي هنا في مانشستر”.

على صعيد آخر، تقمص دور المحامي عن متوسط ميدانه بول بوغبا بسبب الانتقادات التي يتعرض لها من جماهير المنتخب الفرنسي، لاتهامه بأنه لا يظهر مع المنتخب بنفس مستواه مع ناديه، وفي هذا السياق قال “بوغبا سيُصبح أسطورة في المستقبل، إنه لاعب موهوب حقًا ومعنا يشعر بالاتزان أكثر في خط الوسط لأنه يلعب بأريحية، لكن مع منتخب فرنسا، لا أعتقد أنه سعيد بشراكته مع بليز ماتويدي”.

ويستعد أغلى لاعب في العالم سابقًا للعودة إلى التدريبات، بعد تعافيه من إصابته في الركبة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهر، وتحديدًا منذ أن ألمت به أثناء مشاركته أمام بازل السويسري في مباراة افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا، التي جرت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 12 سبتمبر، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.