مصدر عسكري: الجيش العراقي أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها للبيشمركة

“القدس العربي”-(وكالات): أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، أن الجيش العراقي أسقط طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار، يُعتقد أنها تابعة لقوات البيشمركة شمال غرب الموصل مركز محافظة نينوى (شمال).

وقال الرائد ظافر الفلاحي، من “الفرقة 15″ بالجيش العراقي للأناضول، إن “القوات العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالتحكم عن بعد في ناحية العياضية شمال غرب الموصل”.

وأضاف الفلاحي أن “الطائرة ثبتت أنها مجهولة، لكن يُعتقد بانها لقوات البيشمركة المتواجدة على تخوم مناطق العياضية، حيث مواقع متنازع عليها تسيطر عليها قوات البيشمركة”.

وأوضح أن الطائرة “كانت صغيرة، وتستخدم عن بعد لأغراض التصوير الجوي”.

ويأتي هذا التصعيد والتوتر بين أربيل والحكومة المركزية في بغداد، عقب إجراء إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استفتاء الانفصال عن العراق، في خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد.

وعلى إثره، فرضت بغداد حظرًا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت إدارة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

كما فرضت بغداد عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.

وترفض بغداد الدخول في أي حوار مع أربيل قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الباطل، الذي أفرز توترًا متصاعدًا في العراق والمنطقة.