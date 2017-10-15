ركلة جزاء متأخرة من روني تمنح ايفرتون التعادل مع برايتون

“القدس العربي”-(وكالات): أحرز وين روني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 90 ليتعادل ايفرتون 1-1 مع مضيفه برايتون اند هوف البيون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا صاحب الأرض في طريقه للحصول على النقاط الثلاث عندما سدد انطوني كنوكيرت كرة داخل الشباك قبل ثماني دقائق من النهاية.

لكن برونو مدافع برايتون اعتدى بالمرفق على دومينيك كالفرت-ليوين في الدقيقة الأخيرة ونفذ روني ركلة الجزاء بنجاح لتسكن الشباك ليحصل فريق المدرب رونالد كومان على نقطة واحدة لتتواصل البداية الصعبة هذا الموسم.