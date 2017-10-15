شاهد آخر لحظات حارس في إندونيسيا قبل أن يدفع حياته ثمنًا لإنقاذ مرماه-(فيديو)

“القدس العربي”:تجدد مسلسل موت اللاعبين داخل أرضية الملعب، برحيل حارس مرمى أندونيسيا الأسطورة هو تشويرول صباح اليوم الأحد أثناء مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه بيرسيلا لامونغان بخصمه بادانغ، ضمن منافسات الدوري المحلي الممتاز.

وتوفى الحارس البالغ من العمر 38عامًا بعد اصطدامه بزميله في الفريق رامون ردوريغيز ومهاجم الفريق المنافس مارسيل ساكرامنتو، في كرة مُشتركة بينهم داخل منطقة الجزاء لإبعاد الخطر عن مرماه، إلا أنه لم يكن يعرف أنها ستكون اللحظات الأخيرة في حياته.

وشوهد الحارس الذي يُدافع عن ألوان بيرسيلا منذ عام 1999، وهو يُصارع الموت قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نتيجة الضربة القوية التي تلقاها في الرأس والرقبة، ليهرع الطاقم الطبي لمساعدته بنقله إلى المستشفى، لكن بعد أقل من ساعة، تم إعلان الخبر الذي هز الشارع الرياضي الإندونيسي.

ومن جانبه قال مدرب الفريق أجاي سانتوس للصحفيين “بعد المباراة ذهبنا جميعًا إلى المستشفى، وهناك علمنا بخبر وفاته. لا أستطيع سوى قول أن خسارة تشويرول ضربة لنا، لم نعرف أية تفاصيل من الطبيب، فقط رأينا جسده”.

أما طبيب مستشفى لامونغان العام زكي مبروك، فقال “لقد توفى بسبب الاصطدام العنيف في الرأس والرقبة”.

وبذلك، انضم الحارس المُخضرم لقائمة اللاعبين الذين دفعوا ثمنهم داخل المستطيل الأخضر، مثل المصري محمد عبد الوهاب، التونسي الهادي بالرخيصة، وآخرون مثل “مارك فيفيان فويه، أنطونيو بويرتا، محمد فهاد وآخرهم كان شيخ تيوتي يونيوالماضي.