توأمان برأسين وجسد واحد تعيشان حياة هانئة – (فيديو)

لندن – “القدس العربي:” هل تعتقد أن لو كان لك رأس آخر في جسمك ستكون في حياة عادية وتعيش هانئا؟، ربما لكثير منا هذا الأمر لا يمكن تخيله، لكن في الحقيقة فإن حالة “آبي” و”بريتاني” التوأمين اللذين خلقتا في جسم واحد هذا أمر عادي وصار جزءا صغيرا في حياتهما اليومية.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن التوأمين تقودان السيارة بشكل جيد وتتسوقان وتذهبان إلى حوض السباحة وتستمتعان بحياة هانئة.

والتوأمان يعدان من أشهر توائم العالم، حيث أن لكل منهما رأس منفصل وقلب، لكن جسديهما ملتصقان، وتتشاركان في الساقين والذراعين. وذكرت الصحيفة أن التوأمين البالغتين من العمر 27 عاما، تستمران في حياة عادية جدا. حيث أكدتا للصحيفة: “نعتقد أننا سائقتان جيدتان”. وأضافت بريتاني: لدينا رخصتا قيادة. وكل واحدة اجتازت الامتحان وحدها”.

والشابتان هما توأمان ملتصقان ولدتا في 7 مارس 1990 بمقاطعة كارفر، مينيسوتا ولكل واحدة منهما رأس منفصل ورئة وقلب ومعدة، وكبد، وأمعاء كبيرة واحدة، ولهما جهاز تناسلي واحد، إذ تتحكم آبي في الجانب الأيمن في حين تتحكم بريتاني في الجانب الأيسر.