أطول شطيرة “سوشي” عالميا طولها 153 مترا

لندن – “القدس العربي”:

في عمل جماعي حقق مجموعة من الطلاب والمتطوعين في جامعة نيويورك رقما قياسيا عالميا جديدا عبر إعدادهم أطول شطيرة “سوشي” في العالم. وحطم هؤلاء الرقم السابق بإعداد شطيرة سوشي بلغ طولها 504 أقدام أي ما يعادل (153 مترا).

ووفق موقع “يو بي آي”، تجمع 300 طالب ومتطوع من كلية بيرتشيز بمدينة نيويورك، في حديقة كبيرة لتحويل 500 كوب من الأرز، و 125 ثمرة أفوكادو، و 200 رطل من سمك السوريمي، إلى أطول شطيرة سوشي.

وقال باتريك سافولسكيس، المدير التنفيذي لكلية بيرتشيز: “في العام الماضي، جاء الشيف جيث إلى الجامعة، وقام بإعداد شطيرة سوشي طولها 50 قدما. وعندها خطرت فكرة لنا بإعداد شطيرة أطول منها بكثير”، وأضاف سافولسكيس: “تقصينا الأمر، فاكتشفنا أن هناك سجلا عالميا حققته جامعة ماساتشوستس بشطيرة سوشي بلغ طولها 442 قدما، فقررنا تحطيم هذا الرقم”.