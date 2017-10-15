تعرف على أبرز خمس وجهات سياحية لقضاء عطل الخريف

لندن – “القدس العربي”:

برغم أن غالبية السياح يفضلون السفر في الصيف، فإن بعضهم يفكر دوما في السفر عند بدء فصل الخريف. حيث تتميز الوجهات السياحية بجو معتدل، ولا تكتظ بالزوار، وتكون معظم هذه الرحلات فردية أو بين مجموعات يجمعهم حب التصوير أو ممارسة هوايات رياضية محددة، كالسباحة وتسلق الجبال.

وإليكم هنا 5 وجهات خريفية لقضاء رحلات غير مكلفة ومفيدة:

1 – سانت تروبيه (فرنسا)

تعد سانت روبيه من أولى الوجهات التي يفضل الناس زيارتها في الخريف. فالخليج الجميل الواقع في منطقة الريفيرا الفرنسية، يتسم بجو لطيف يمكن الاستفادة منه للسباحة. ويضم الخليج شواطئ مميزة مثل “تروبزيان” و”بامبلون”، اللذين يشهدان اكتظاظا في فصل الصيف، ثم رحلات الخريف تتسم بأنها أقل تكفلة وأكثر فرحا ومتعة. حيث تحيط الخليج أرياف مليئة بأشجار العنب، وأماكن سياحية يمكن زيارتها لاحقا للاستمتاع بالمزارع المنتشرة وكهوف النبيذ.

2 – سردينيا (إيطاليا)

لسردينيا قصص منوعة مع السياحة. لكن لفصل الخريف فيها متعة لا تضاهى. ففي الجزيرة الواسعة، التي تعد ثاني أكبر جزيرة موجودة على البحر الأبيض المتوسط، يمكن للزائر أن يقوم بأنشطة عديدة، والسباحة هي أبرزها في فصل الخريف اللطيف. وتشتهر الجزيرة بشواطئها الممتدة التي تصنف من أفضل الشواطئ السياحية في العالم، وأيضًا بتاريخها، حيث تضم آثارًا تعود إلى نحو 8.5 مليون سنة.

3 – رودوس

جزيرة رودس اليونانية هي واحدة من أجمل جزر العالم، تقع في البحر المتوسط قريبًا من ساحل تركيا الغربي، وتمتاز هذه الجزيرة بشهرتها التاريخية على مدى عصور طوال. وليس “التاريخ” هو فقط ما يميز جزيرة رودس، بل أيضا روعة الطبيعة المحيطة بها، فهي من أجمل الجزر التي يمكنك التمتع فيها بجمال البحر والشاطئ ولذة الطعام والأجواء الرومانسية.

4 – دوبروفنيك (كرواتيا)

دوبروفنيك هي المنطقة الجذابة التي تنقل الزائرين إلى عصور قديمة بجدران المدينة المحصنة، ولكنها أيضا المكان الأكثر شهرة التي صورت فيه حلقات “لعبة العروش”، ويمكن لعشاق التاريخ والخيال على حد سواء الاستمتاع بفرحة الإقبال إلى دوبروفنيك لمشاهدة كل المعالم السياحية مع الشواطئ والجزر القريبة والفرص الوافرة والممتعة في الشمس.

5 – لانزاروتي (جزر الكناري)

جزيرة لانزاروتي هي واحدة من جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة الساحل المغربي، وتبعد عنه نحو 125 كيلومترًا فقط و100 كيلومتر عن البر الرئيس لإسبانيا. وتعد من أكثر الجزر المذهلة متعة للمسافرين، فهي توفر أفضل خيارات الإقامة وفي الوقت نفسه أروع النشاطات كركوب الدراجات والمشي على الأقدام لصعود القمم البركانية ناهيك عن ركوب الأمواج وغيرها من الرياضات المائية.