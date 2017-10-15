ريال مدريد يستعيد صمام الأمان قبل الاصطدام بتوتنهام

“القدس العربي”: أفادت تقارير إسبانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، تلقى دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة توتنهام في دوري الأبطال، بعودة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للتدريبات، بعد تعافيه من إصابته التي تسببت في غيابه عن ديربي مدريد المُصغر ضد خيتافي، الذي انتهى بفوز النادي الملكي بهدفين لهدف لحساب الجولة الثامنة لليغا.

صحيفة “الماركا” المحسوبة على الريال، أكدت أن الحارس البالغ من العمر 30عامًا، عانى خلال الأيام القليلة الماضية من إصابة طفيفة تعرض لها أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده الذي تأهل لنهائيات كأس العالم في ختام تصفيات أمريكا الشمالية وجزر بحر الكاريبي، ما جعل زيدان يُخرجه من قائمة مباراة السبت، كإجراء احترازي، حتى يكون لائقًا بنسبة 100% لمعركة الديوك المُنتظرة.

وفي الوقت ذاته، أشار نفس المصدر إلى أن المدرب الفرنسي سمح للعناصر التي خاضت مواجهة خيتافي، بالتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية، لتفادي مشاكل الإرهاق والتعب وشد العضلات، وعلى رأسهم هداف النادي في كل العصور كريستيانو رونالدو والثنائي العائد من الإصابة كريم بنزيمة ومارسيلو.

وكان بطل أوروبا في آخر نسختين، قد استعاد مهاجمه الفرنسي أمام الشقيق المدريدي الأصغر، بعد غياب دام أكثر من شهر بداعي الإصابة، ونفس الأمر بالنسبة للمدافع الأيسر البرازيلي الدولي، ليتنفس زيزو الصعداء بعودة اثنين من أهم اللاعبين في التشكيلة الأساسية قبل مقارعة وصيف البريميرليغ الموسم الماضي على صدارة المجموعة.

وسيستضيف الريال ضيفه اللندني على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” لتحديد هوية متصدر المجموعة الثامنة التي تضم كذلك أبويل وبوروسيا دورتموند، حيث يحتل كلا الفريقين الصدارة بنفس عدد النقاط والأهداف، في المقابل لا يملك ممثل ألمانيا ولا قبرص أية نقاط.

هذا وسيستمر غياب صديق الإصابات غاريث بيل، الذي لم يتعاف حتى الآن من إصابته في الفخذ التي أبعدته عن آخر مباراتين لمنتخب ويلز في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال الثلج، ونفس الأمر بالنسبة للظهير الأيمن داني كاربخال، الذي أصيب فجأة بفيروس في الأغشية المُحيطة بالقلب.