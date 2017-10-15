نجم الكرة السابق ويا في طريقه لخوض جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بليبيريا

“القدس العربي” ـ (وكالات):

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيريا أن نجم كرة القدم السابق جورج ويا يتصدر انتخابات الرئاسة بحصوله على 39 في المئة من الأصوات بعد فرز الأصوات في 95.6 في المئة من مراكز الاقتراع مما يضمن تقريبا خوضه لجولة الإعادة.

وجاء جوزيف بواكاي نائب رئيس ليبيريا في المركز الثاني وحصل على 29.1 في المئة من الأصوات فيما حل المحامي تشارلز برومسكاين في المركز الثالث بحصوله فقط على 9.8 في المئة.

وأجريت الانتخابات لخلافة الرئيسة ايلين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام فيما سيكون أول انتقال ديمقراطي للسلطة في ليبيريا على مدى أكثر من 70 عاما.