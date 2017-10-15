الإمارات: إغلاق 13 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج وتبيع مخدرات

“القدس العربي” ـ ( وكالات):

أغلقت شرطة إمارة عجمان بالإمارات 13 حسابا شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت للترويج وبيع المخدرات.

وبحسب ( د ب أ) قال مسؤولون في الشرطة للصحفيين، اليوم الأحد، أن “إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان رصدت حسابات تروج للمواد المخدرة، فاتخذت إجراءات فورية لإغلاقها، وتلاحق القائمين عليها”.

وذكروا أن تجار ومروجي المخدرات استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي “كوسيلة للتحايل على الأجهزة الأمنية وبث سمومهم داخل الإمارات”.

وأكد مسؤولو الشرطة على “قدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في الإمارات للتصدي لكافة الوسائل والطرق، التي يتخذها تجار ومروجو المخدرات لنشر هذه الآفة، ويتم من خلال الدوريات الالكترونية المحترفة في شرطة عجمان مسح مواقع التواصل الاجتماعي ورصد وإغلاق الحسابات التي تروج وتبيع المواد المخدرة، ورصد القائمين عليها”.

وبالإضافة إلى ذلك، أحبطت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي ترويج 3 ملايين و612 ألف قرص مخدر من مادة “الكبتاجون”، في عمليتين منفصلتين.

وقال اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي للصحفيين اليوم الأحد، إنه تم ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، إثر محاولتهم ترويج ثلاثة ملايين حبة مخدرة، كانت مخبأة بطريقة احترافية، يصعب كشفها، داخل صفائح خزّان معدني كبير بمستودع بالإمارات.