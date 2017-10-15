مفاجأة.. لماذا تقاعس ليفربول عن ضم كريستيانو رونالدو؟

“القدس العربي”: عاد مدرب ليفربول الأسبق جيرار هولييه بالذاكرة أكثر من 10 سنوات إلى الوراء، وتحديدًا لصيف 2003 عندما ارتكب خطأ العمر، بالتّخلي عن فكرة ضم الشاب البرتغالي اليافع آنذاك كريستيانو رونالدو، ليذهب بعد ذلك إلى العدو الأزلي مانشستر يونايتد، ويفوز معه بكل البطولات المحلية والقارية والفردية خلال فترة وجوده في مسرح الأحلام.

واعترف المدرب الفرنسي صراحة، أنه كان أول من اكتشف موهبة صاروخ ماديرا، وحاول أكثر من مرة ضمه، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب سياسة النادي في الأجور، ليستغل الأسكتلندي سير أليكس فيرغسون الفرصة، بإقامة مباراة ودية مع سبورتنغ، كهدية إضافية لصفقة انتقال رونالدو إلى أولد ترافورد مقابل 12.5 مليون إسترليني.

وقال هولييه لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتلونية “رأيه لأول مرة في بطولة للشباب تحت 21 عامًا، وذهبنا إلى البرتغال من أجل التعاقد معه، لكننا نتبع سياسة النادي ولم نكن نستطيع دفع الراتب الذي يريده ولا المبلغ الذي يُريده النادي، كنت أعتقد أن التعاقد معه سيتسبب في مشاكل داخل غرفة خلع الملابس، وهذا بسبب اتفاق عدم كسر الحد الأعلى لأجور اللاعبين”.

وتابع الرجل السبعيني “لقد لعب مانشستر يونايتد مباراة ودية مع سبورتنغ لشبونة، وبعدها تعاقدوا معه، أتصور أننا كنا سنفوز بالدوري إذا كنا وقعنا معه، لكن كان لدينا هاري كويل، وكان في أفضل حالاته ويُريد الفوز بالبطولات، ومن سوء الحظ أنه تعرض لإصابة سيئة جدًا، وقبلها لم نتعاقد مع رونالدو”.

وانضم الدون إلى معقل الشياطين الحمر عام 2003 وظل يُدافع عن ألوانه لمدة ست سنوات حقق خلالها لقب البريميرليغ ست مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري الأبطال، كأس العالم للأندية مرة واحدة، قبل يجني فيرغسون من ورائه 80 مليون إسترليني نظير بيعه للريال.