نتائج وترتيب الفرق بعد نهاية ثامن جولات الدوري الألماني “البوندسليغا”

“القدس العربي”-(وكالات): شهدت الجولة الثامنة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) التي انتهت فعالياتها مساء اليوم الأحد، سقوط بوروسيا دورتموند في فخ الهزيمة الأولى له الموسم الحالي، في الوقت الذي استعاد فيه بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكس.

ترتيب الهدافين:

1- الغابوني بيير أوباميانغ، بوروسيا دورتموند (10 أهداف).

2- البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، بايرن ميونيخ (9 أهداف).

4-النمساوي مارتن هارنيك، هانوفر (5 أهداف).

5- تيمو ويرنير،لايبزيغ (5 أهداف).

.6- مارك أليكسندر أوث، هوفنهايم (5 أهداف).

نتائج المباريات:

شتوتغارت – كولن(2-1) .

بايرن ميونيخ – (5-0).

هانوفر- اينتراخت فرانكفورت(1-2) .

هيرتا برلين – شالكه(0-2) .

ماينز- هامبورغ(3-2) .

هوفنهايم – أوجسبورغ(2-2) .

بوروسيا دورتموند – لايبزيغ(2-3)

باير ليفركوزن – فولفسبور(2-2)

فيردر بريمن – بوروسيا مونشنغلادباخ( 0-2) .

ترتيب الفرق والنقاط:

1- بوروسيا دورتموند 19.

2- بايرن ميونيخ17 .

3- لايبزيغ16 .

4- هوفنهايم15 .

5- بوروسيا مونشنغلادباخ14 .

6- شالكه13 .

7- اينتراخت فرانكفورت13 .

8- أوجسبورغ12 .

9- هانوفر12 .

10- ماينز10 .

11- شتوتغارت10 .

12- باير ليفركوزن9 .

13- هيرتا برلين9 .

14- فولفسبورغ8 .

15- هامبورغ7 .

16- فرايبورغ7 .

17- فيردر بريمن4 .

18- كولن1 .