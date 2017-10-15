إلغاء فتح معبر رفح الإثنين بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء

“القدس العربي”-(وكالات): أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة، مساء الأحد، إلغاء فتح معبر رفح البري، الذي كان مقررا الإثنين؛ نتيجة التطورات الأمنية في سيناء.

وقال المتحدث باسم الهيئة، هشام عدوان، للأناضول، إنه “تقرر إلغاء فتح معبر رفح غدا الإثنين؛ وذلك نتيجة للأوضاع الأمنية في سيناء”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة ذاتها أن “السلطات في مصر أبلغتهم بفتح معبر رفح بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل لخروج الحالات الإنسانية من غزة ودخول العالقين في مصر إلى القطاع″.

ولاحقا، أعلن الجيش المصري مقتل 6 من عناصره و24 إرهابيا، الأحد، إثر التصدى لمحاولة فاشلة لاستهداف نقاط تأمين في محافظة شمال سيناء (شمال شرق).

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح نهاية أغسطس/أب الماضي، لعدة أيام أمام الحالات الإنسانية والعالقين، فيما سمحت بمغادرة وعودة حجاج القطاع خلال سبتمبر/أيلول الماضي.