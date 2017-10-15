﻿مهرجان «إبن بطوطة» الدولي يكرم الكاتب الاسباني خوان غويتيسولو

الرباط – «القدس العربي» : أعلنت الجمعية المغربية لإبن بطوطة، تنظيمها الدورة الثانية من المهرجان الدولي لإبن بطوطة تحت شعار «الرحالة سفراء اسلام»، والذي ستحتضنه مدينة طنجة من 9 إلى 12 تشرين االثاني/ نوفمبر المقبل، وهو المهرجان، الذي يعنى بتعزيز وإشعاع شخصية إبن بطوطة وتراثه الثقافي وفلسفته التي تدعو إلى السلام والتسامح وتتمحور حول تكريم الكاتب الاسباني الراحل غوان غويتيسولو.

وأعلن محمد الدقاق، الرئيس الشرفي للجمعية أن شعار هذه الدورة اختير من أجل ترسيخ الدور، الذي يلعبه السفر والسياحة في تعزيز السلم وروح التشارك بين الشعوب، موضحا بذلك التنوع الثقافي، الذي عرفته البشرية وأهمية الحفاظ عليه.

وأوضح رئيس الجمعية عبد العزيز بنعمي أن المهرجان يهدف إلى إعطاء القيمة التي يستحقها الرحالة الكبير ابن بطوطة، وهي فرصة متميزة من أجل إيصال قيم الحكمة والشجاعة اللذان يجعلان من ابن بطوطة شخصية تاريخية مميزة.

وينظم في إطار فعاليات الدورة الثانية للمهرجان، وبشراكة مع دار النشر كراس المتوحد، تكريم للكاتب الاسباني الراحل، خوان غويتيسولو تحت عنوان «غوان غويتيسولو بيت الحياة والكتابة».

وأكد الكاتب والمترجم المغربي، عبد الغفار السويريجي أن الندوة ستكون مناسبة لابراز أهمية الإرث الثقافي الذي خلفه غويتيسولو، ومدى مشاركته في التعريف بالثقافة المغربية.

ويعد المهرجان الدولي لإبن بطوطة، لقاء لمحبي السفر وأخصائيين في مجال السياحة، وجهات فاعلة ثقافية وأدبية، وكذلك فنانين عالميين ومحليين، إضافة إلى الجماهير العريضة.

وسيركز برنامج الدورة الثانية من المهرجان، على العديد من الأنشطة أهمها، مسيرة على شكل «كرنفال»، والذي سيهم النقاط الحيوية في مدينة طنجة، بالإضافة إلى منتدى للجعرافيين والرحالة الكبار، وأيضا سيضم المهرجان معرضا للفنون وللسفر، عروضا موسيقية ومسرحية، والعديد من الأنشطة السوسيوثقافية، الشيء الذي سيجعل من المدينة مزارا مفتوحا ونقطة سلام ولقاء بين الشعوب.

وتأسست الجمعية المغربية «ابن بطوطة» سنة 2015، كأول جمعية تعمل على التعريف بشخصية ابن بطوطة، الرحالة الكبير الذي عاش في القرن الـ14، وبكتاباته ورسائله حول التسامح، كما تهدف أيضا إلى دعم مشروع «طنجة الكبرى» على المستويين الثقافي والسياحي.