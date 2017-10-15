بحثت عنك بين مدارات الغيب

بحثت عنك بين صهيل الزنود

بحثت فيك عن عنفوان فتوة

وطفت حول كعبة روحك

عابداً

مسكوناً بالزهد

مسكوناً بنشيدي وصلاتي .

*

بحثت عنك بين مدارات الغيب

فلم أجد

سوى ما كتبته يداك قصيدة

ولم أجد

سوى بقايا ذكرياتٍ تتسلقها الأيام

ووجدتك في قلب الغيب

أغنيةً

وهديل حمامةٍ

وكرنفال أهازيج

لا تعرف من الحياة سوى الطريق إليك .

الطريق إليك

في الطريق إليكِ

دائماً الطريق تصاحبها زنابق بيضاء

يسكنها الشوق

وحدائق وردٍ

وأناشيد الصفصاف على ضفاف الحلم .

في الطريق إليكِ

تبدأ الطريق .

غريبةٌ

في ملكوت النسيان

تبكي وجع الغياب

وتنتظر

تلعق أحزانها

وتطلق في براري روحها صهيل الخيول

تطلق بوحها نشيداً للجبل

خطاها نازفةٌ

وتبقى غريبة

في ملكوت القهر

في لجّة النسيان

٭ شاعر من فلسطين