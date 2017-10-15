بحثت عنك
محمد علوش
Oct 16, 2017
بحثت عنك بين مدارات الغيب
بحثت عنك بين صهيل الزنود
بحثت فيك عن عنفوان فتوة
وطفت حول كعبة روحك
عابداً
مسكوناً بالزهد
مسكوناً بنشيدي وصلاتي .
*
بحثت عنك بين مدارات الغيب
فلم أجد
سوى ما كتبته يداك قصيدة
ولم أجد
سوى بقايا ذكرياتٍ تتسلقها الأيام
ووجدتك في قلب الغيب
أغنيةً
وهديل حمامةٍ
وكرنفال أهازيج
لا تعرف من الحياة سوى الطريق إليك .
الطريق إليك
في الطريق إليكِ
دائماً الطريق تصاحبها زنابق بيضاء
يسكنها الشوق
وحدائق وردٍ
وأناشيد الصفصاف على ضفاف الحلم .
في الطريق إليكِ
تبدأ الطريق .
غريبةٌ
في ملكوت النسيان
تبكي وجع الغياب
وتنتظر
تلعق أحزانها
وتطلق في براري روحها صهيل الخيول
تطلق بوحها نشيداً للجبل
خطاها نازفةٌ
وتبقى غريبة
في ملكوت القهر
في لجّة النسيان
٭ شاعر من فلسطين
بحثت عنك
محمد علوش