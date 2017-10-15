﻿«أرامكو السعودية» تنفي تخليها عن طرح بعض أسهمها عالميا

الرياض/عواصم – وكالات: نفت شركة «أرامكو السعودية» أمس الأول ما أوردته صحيفة (فاينَنشال تايمز) البريطانية يوم الجمعة الماضي في شأن الطرح الاولي العام المزمع اجراؤه العام المقبل.

وأكدت في تغريدة على (تويتر) ان تقرير «الفاينَنشال تايمز» عن طرح أرامكو «مجرد تكهنات». واضافت ان «جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج في 2018».

وكانت الصحيفة البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أفادت ان «أرامكو» تدرس بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون اخرون وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح اسهم الشركة على المستوى الدولي.

من جهة ثانية ذكرت مصادر ذات إطِّلاع ان «أرامكو» تدرس بيع حصة لمستثمر صيني ،مع تأجيل خطط الطرح العام الدولي المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف في 2018.

ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام المبدئي الذي تحدثت عنه السعودية منذ أشهر أكبر عملية بيع أسهم في العالم. كما أنه جزء رئيسي من برنامج الحكومة السعودية للإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وعدم الاعتماد على صادرات النفط.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما، لأن هذه المعلومات ليست علنية، أنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة.

وامتنع المصدران عن تحديد اسم المستثمر أو حجم ما سيتم بيعه من الشركة.

وقال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ «برنامج التحول الوطني» وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.

ويضم البرنامج عددا من التعديلات الاقتصادية الصعبة بالنسبة للسعودية، ومن بينها إلغاء بعض الدعم الحكومي، وزيادة الضرائب والتي تستهدف الحد من العجز الضخم في الميزانية، والذي نجم عن تراجع أسعار النفط.

ومؤخرا أخذ القلق بشأن تأثير الإجراءات التقشفية على الاقتصاد في التزايد. وعلى الرغم من إظهار بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع عجز الموازنة، فقد واجه الاقتصاد السعودي ركودا في الربع الثاني، كما تراجعت أسعار المستهلكين، وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 في المئة.

وقال متحدث باسم «أرامكو» أنه تجري مراجعة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة، وأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار، كما أن عملية الطرح العام الدولي مازالت في مسارها.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم «أرامكو» في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) وفي بورصة دولية أو أكثر عام 2018، مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح، مع تفضيل اثنين من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بورصة نيويورك، بينما يؤيد المستشارون الماليون والقانونيون لـ»أرامكو» لندن.

وقال مصدر ثالث على إطَّلاع على هذا الأمر ان كلا من هذين الموقعين ينطوي على مشاكل سياسية دفعت السعوديين للشعور بعدم ارتياح وتأجيل اتخاذ قرار بشأن البورصة التي سيتم طرح أسهم الشركة العملاقة فيها.

وسمح القانون الأمريكي المعروف باسم «العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب» الذي أجيز في سبتمبر/أيلول 2016 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية بزعم مساعدتها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وضرورة أن تدفع تعويضات للضحايا. وتنفي الرياض هذه المزاعم.

في الوقت نفسه تعرضت الهيئة البريطانية المنظمة للأسواق لانتقادات بسبب اقتراحها قواعد إدراج أو تسجيل جديدة ومخففة، تهدف إلى جذب الشركات التابعة للدولة مثل «أرامكو»، وهو ما حذرت بعض جماعات القطاع المالي في بريطانيا من أنه سيُضعف حماية المستثمر.

وأضاف المصدر الثالث إن تأجيل الطرح العام الدولي لما بعد 2018 مازال إلى حد كبير خيارا، على الرغم من أن طرح الأسهم في «تداول» سيظل كما هو في 2018، مشيرا إلى تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار مثل تلك التي تم الإدلاء بها في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.