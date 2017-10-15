﻿الأمريكيون يقتربون من الموقف الأوروبي بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا

واشنطن – أ ف ب: يبدو أن واشنطن بصدد تليين موقفها بشأن توجه الأوروبيين نحو فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل «آبل» و»غوغل»، وفق ما قال مسؤولون هذا الأسبوع في ما يشكل تغيرا كبيرا في الموقف الأمريكي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ان واشنطن «منفتحة على النظر في المسألة وهم يفهمون تماما الحاجة لفرض ضريبة منصفة على عمالقة الانترنت»، بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول إلى بيان صدر في وقت سابق من الشهر أعرب فيه المسؤولون الأمريكيون عن «عميق القلق» حيال المسالة.

ففي سنة 2016، عبرت إدارة باراك أوباما عن استيائها عندما قررت السلطات الأوروبية فرض ضريبة قدرها 14.5 مليار دولار على «آبل» بعد ان حظيت بترتيبات ضريبة تسهيلية جدا من جانب حكومة إيرلندا.

ولكن باسكال سان أمان، مدير مركز السياسة الضريبية في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يرى أن موقف واشنطن تغير، متوقعا أن تعرض المفوضية الأوروبية في السنة المقبلة مقترحات ضريبية في حين تهدد فرنسا بفرض ضرائب ليس على الأرباح فقط بل على العائدات.

وقال سان أمان ان «واشنطن تعرف ان البلدان ستتصرف بصورة أحادية ولذلك فهي تفضل أن يكون لها دور». وستعرض المنظمة، ومقرها في باريس، على وزراء مالية مجموعة العشرين تقريرا في أبريل/نيسان المقبل يعرض حلا طويل الأمد، من خلال المواءمة بين مختلف المقترحات الحكومية، بهدف «التقليل من الضرر الذي قد يلحق بالشركات»، وفق سان أمان.

وأضاف «الأمر المستجد أن واشنطن ستجلس إلى الطاولة معنا ليس لتعطيل المباحثات، وإنما على العكس لتخفيف أو الحد من الضرر الذي يمكن أن يتأتى عن هذه الضرائب».

ويوم الجمعة الماضي، خاطب بيير موسكوفيسي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، مجموعة العشرين في بروكسل بشأن فرض ضرائب على «غوغل» و»آبل» و»فيسبوك» و»أمازون»، أو ما يسمى شركات «غافا»، وغيرها.

ورحب موسكوفيسي بما وصفه بانه موقف واشنطن «البراغماتي»، وقال «أنت بحاجة إلى حل دولي لمشكلة دولية. الأمريكيون هم في مثل وضعنا. نظامهم الضريبي غير متوائم مع هذا الاقتصاد وهم يخسرون عائدات كبيرة يجب تعويضها».

وأضاف «سننتظر ما ستستخلصه مجموعة العشرين» من تقرير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، محذرا من أنه في حال عدم التوصل إلى حل شامل، فإن المفوضية الأوروبية ستقترح تدابيرها الضريبية الخاصة.

وقال «برأيي، إن الحل الأمثل هي الضريبة الأساسية المشتركة، وبعبارة أخرى ضريبة الشركات»، مشيرا إلى أن كل «الخيارات مطروحة».

وقال سان امان ان المنظمة ستقترح وسائل منطقية لجباية الضريبة «مع تلبية الحاجة إلى وقف هذه الشركات من الانتفاع من وضع يتيح لها دفع ضرائب قريبة من الصفر».

ولكن وزارة الخزانة الأمريكية كررت في وقت سابق من الشهر معارضتها فرض ضريبة بمفعول رجعي، رغم أنها وافقت على تشكيل مجموعة عمل مع فرنسا، وفق وزير المالية الفرنسي الذي قال ان «هذا سيتيح لنا أن نراجع بصورة ثنائية عددا من المقترحات التي قدمتها المفوضية».