﻿«صندوق النقد الدولي» يرى ان النمو القوي للاقتصاد العالمي فرصة لتنفيذ إصلاحات صعبة

واشنطن – د ب أ: ذكرت الدول الأعضاء في «صندوق النقد الدولي» أمس الأول أن النمو القوي للاقتصاد العالمي يمثل فرصة للحكومات كي تنفذ إصلاحات صعبة.

وكان الصندوق، ومقره واشنطن، قد توقع قبيل الاجتماع السنوي له هذا الأسبوع نموا عالميا بنسبة 3.6% لهذا العام و3.7% لعام 2018، بعدما انخفض إلى 3.2% فقط العام الماضي.

وكان محافظ بنك المكسيك المركزي، أوغستين كارستنز، الذي يترأس اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي لجنة توجيهية لأعضاء صندوق النقد الدولي، قد قال في بيان يوم السبت ان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن قد سيطر عليه التفاؤل حول مسار الاقتصاد العالمي.

وأضاف «هذا التحسن المرحب به هو فرصة سانحة يجب أن نستغلها لمواجهة التحديات الرئيسية للسياسة التي ستظل قائمة وستكون جوهر رفع النمو المحتمل».

ودعت اللجنة في بيانها البلدان ذات الديون المرتفعة إلى كبح جماح الميزانيات، في حين ينبغي أن تستخدم البلدان الأخرى قدراتها للاستثمار في البنية التحتية. وأضافت ان العمل على دعم النظم المصرفية يجب أن يستمر في بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أنه يجب أن يتم حل المشكلات حينما تكون الفرصة مواتية لذلك. وذكر بيان الصندوق أن البنوك المركزية يجب أن تستمر في استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاديات التي لم تتأثر بعد بالتضخم المتوقع. لكن كارستنز أشار إلى أن الوزراء في واشنطن «اتفقوا على أن السياسية النقدية وحدها لا تستطيع دعم الانتعاش». وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، المشارك في اجتماعات واشنطن أنه نظرا للتضخم المنخفض للغاية في منطقة اليورو، فإنه من المتوقع أن يحافظ البنك على سياسة نقدية مرنة «للغاية» لفترة زمنية طويـلة.