﻿موقعو الاتفاق النووي مع إيران سيتكبدون خسائر اقتصادية كبيرة في حال إلغائه

باريس – أ ف ب: ستتكبد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران خسائر كبيرة في حال إلغائه، لأسباب تتعدى الصعيدين السياسي والأمني.

ومن شأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، يفتح المجال أمام عقوبات مستقبلية، ما قد يترك تداعيات كبيرة على دول وشركات اعادت التعاون مع طهران منذ توقيع الاتفاق عام 2015.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، من خلال كبح برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية التي كلنت مفروضة عليها

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 انفتحت إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، على الأسواق الأوروبية والروسية والصينية.

وفي مقابل تريث عدد من المستثمرين، اندفعت شركات أخرى للاستثمار في إيران حيث انجزت صفقات كبرى كتلك التي وقعتها شركة «إيرباص» الأوروبية مع طهران لشراء 100 من طائراتها.

في ما يلي عدد من الشركاء التجاريين لإيران وما سيتركه قرار الرئيس الأمريكي من تداعيات بالنسبة لهم:

المانيا: كانت المانيا، قبل فرض العقوبات على طهران اكبر شريك تجاري لإيران. وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات الالمانية إلى إيران بنسبة 26 في المئة في 2016. ويقول اتحاد الصناعات الالمانية ان هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا.

وعادت شركة «سيمنز» إلى لعمل في إيران في مارس/آذار 2016، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة «مابنا» الإيرانية لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية.

كذلك وقعت شركة «ديملر» إعلان نوايا مع مجموعتين إيرانيتين في كانون يناير 2016، من اجل انتاج وتسويق شاحنات «مرسيدس بنز».

وحذر الاتحاد الصناعي الألماني من ان «الشركات التي استأنفت العلاقات التجارية مع إيران وتنشط في الولايات المتحدة سيتزعزع استقرارها بشكل كبير مع اعادة تفعيل العقوبات».

فرنسا: التعاون التجاري الذي انهار جراء العقوبات المفروضة على إيران انتعش بقوة، مسجلا زيادة نسبتها 235 في المئة عام 2016، يعود الفضل في غالبيتها إلى الصادرات النفطية. وصانع السيارات الفرنسي «بيجو-سيتروان» (بي.اس.إيه) الذي اضطر إلى مغادرة إيران عام 2012، عاد في 2016 مع توقيع عقود انتاج بقيمة 700 مليون يورو.

بدورها، وقعت شركة «رينو»، التي استمرت بالعمل في إيران حيث تنتج 200 الف سيارة سنويا، اتفاقية شراكة من اجل زيادة الانتاج إلى 300 الف سيارة سنويا.

اما المجموعة النفطية «توتال» فكانت اول شركة نفط غربية تعود إلى إيران منذ اكثر من عقد.

ووقعت المجموعة الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي مع المجموعة الصينية «سيان بي سي» مطلع يوليو/تموز الماضي اتفاقا غازيا بقيمة 4.8 مليار دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج.

إيطاليا: شهد التعاون التجاري بين البلدين، والذي كان قد انهار بسبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل من إيطاليا اكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي.

ووقعت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولا سيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد.

روسيا: تقيم موسكو منذ زمن علاقات وثيقة مع إيران على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي المجال النووي، بدأت إيران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا.

ولدى إيران مفاعل «بوشهر» النووي الذي بنته روسيا، وهي تسعى لبناء المزيد.

وفي مارس/آذار 2017 وقعت شركة تابعة لمجموعة «آر.زد.دي» الروسية عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو مع إيران من اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي.

وفي يونىو/حزيران 2016 وقع عملاق النفط الروسي «غازبروم» اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط «ملّى نفت إيران» من اجل تطوير في حقل «فرزاد» النفطي الإيراني.

الصين: لدى الصين، البلد المصدر للنفط والغاز، مصالح اقتصادية كبيرة في إيران، سادس اكبر منتج للنفط في العالم.

وفي يناير 2016، وخلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى إيران، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي الشهر التالي بدأ العمال الصينيون اعمال تزويد خط سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي اعلن آرش كردي، المدير التنفيذي لمجموعة «توانير» الإيرانية، التعاون مع الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في إيران.