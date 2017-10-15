﻿ الكويت: سوق النفط تمضي في المسار الصحيح

الكويت – رويترز: رأى وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس الأحد ان سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، وأن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لخفض الإنتاج. وقال خلال مؤتمر للنفط والغاز في الكويت «ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر… لا نزال على المسار الصحيح».

وأضاف «شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات، ولمسنا تحسن الأسعار، واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة… أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق». وتجتمع «أوبك» في فيينا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها في سنة 2018، معتبرا أن توقيت استعادة التوازن سواء في بداية العام المقبل أم نهايته سيعتمد على التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج.

وقال «إلى الآن فإن التخفيض الحالي يؤتي المطلوب منه، ونحن في طريقنا لاستعادة التوازن في الأسواق والمتوقع أن شاء الله يكون في 2018». وتساءل هل سيتم ذلك في بداية العام المقبل أم نهايته، وقال «هذا سيعتمد على التزام الدول التي لم تلتزم إلى الآن… سوف نركز على التزام الدول جميعا بالنسب المقررة لها وبالتالي نستعيد التوازن في أقرب وقت إن شاء الله».

وأكد أن التزام الدول بخفض الإنتاج كان بنسبة 116 في المئة في نهاية سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن بعض الدول التزمت بحصص أكبر من المقرر لها بينما لم تلتزم دول أخرى بما هو مطلوب منها وفقا للاتفاق. وأوضح المرزوق أنه لا توجد مؤشرات على تأثر السوق النفطية أو إنتاج النفط عالميا بالقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وكان ترامب قد رفض يوم الجمعة الماضي التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي يهدف إلى تقليص برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

وقال المرزوق «ليس هناك شك أن أي قرارات تمس أي من الدول النفطية سوف يكون لها تأثير على السوق النفطية… لكن إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات على (تأثر إنتاج البترول) سواء بالإجراءات ضد إيران أو كُردستان العراق».

من جهة ثانية قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى لن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار النفط العالمية..