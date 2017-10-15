﻿قطر تطلق أول مشروع للاستزراع السمكي

الدوحة – الأناضول :أعلنت قطر أمس الأول إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً.

وأطلقت المشروع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وقالت الوكالة ان المشروع يأتي ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط قطر لإطلاقها، سعيا للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وصرح وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية القطرية، فالح بن ناصر آل ثاني، بأن الاختيار وقع على إحدى الشركات القطرية (لم يذكرها)، لإدارة المشروع. وأوضح أن اختيار الشركة جاء، بعد فوزها بمزايدة تقدمت لها مجموعة من المستثمرين.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الشركة ملزمة بإنتاج ألفي طن من الأسماك سنوياً للسوق المحلية.

وأشار أنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال مشاريع ثلاثة للاستزراع السمكي، حيث سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن(لم يحدد متى) موجهة بالكامل للسوق المحلية.

ولفت المسؤول القطري إلى أن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مشروعا منفصلا، هو الأول من نوعه في قطر، لإنتاج الروبيان (القريدِس أو الجنبري).

وأفاد بأن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.