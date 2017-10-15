﻿الفيلم الروسي «بلا حب» أفضل فيلم في مهرجان لندن وحضور عربي لافت

لندن – «القدس العربي» : للمرة الثانية يُتوج فيلم للمخرج الروسي اندري زفاغينتسيف، وهو «بلا حب» بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي الـ 61. وقد تم الإعلان عن الجائزة في حفل عشاء في صالة بانكويتين في مركز لندن من رئيسة لجنة التحكيم، المخرجة البريطانية أندريا ارنولد، التي وصفته بالشعري، مضيفة: «إنه فيلم سوداوي ويُسرد بعاطفة فياضة. ورغم أنه يركز على قصة عائلة واحدة في روسيا، شعرت بأنه تراجيديا عامة. المخرج رفع قصة شخصية إلى تعبير سياسي واجتماعي، هي تعليق عن وضعنا النفسي والسياسي المعاصر».

ويحكي الفيلم قصة طفل يختفي بعد أن هرب من بيت والديه، الذين يتشاجرا بدون توقف ولا يعيراه اهتماما. ورغم عدائهما لبعضهما البعض، يتّحد الوالدان في البحث عنه ويساعدهم فريق متطوعين بعد تخاذل الشرطة التي لا تملك الميزانية للبحث عن المفقودين. ومن خلال قصة هذه العائلة البائسة يخوض زفياغينتسيف في الفساد الذي أصاب الشعب الروسي ومؤسساته منذ انهيار النظام الشيوعي.

وكانت رسالة «حوت»، فيلم زفاغينتسيف، التي فاز بالجائزة عام 2013 وذهب ليحصد جائزة «الغولدن غلوب» وليحقق ترشيحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. ويبدو أن «بلا حب» في طريقه لتحقيق نجاح مماثل هذا الموسم، وربما أكثر من ذلك. ويـذكر أنه فاز بحائزة لجنة التحكيم في مهرجان كـانّ السـينمائي في شـهر مـايو/أيـار الماضـي.

كما نوّهت لجنة تحكيم مهرجان لندن السينمائي بفيلم المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر وهو «واجب»، الذي يدور حول أب تقليدي وابنه التقدمي، الذي عاد من إيطاليا، حيث يعمل كمهندس معماري ليشارك في حفل زواج اخته.

ويحتدم الجدل بين الأب وابنه بينما يقومان بتوزيع دعوات حفل العرس إلى الاصدقاء والاقارب في مدينة الناصرة. الأب يطالب ابنه الالتزام بالعادات والتقاليد وإبنه يتهمه بالتخلف والرجعية.

ووصفت أرنولد الفيلم بالصريح والحميم، مضيفة: «أحيانا مضحك وأحيانا محزن ومنحنا لمحة من حياة العرب المسيحيين في الناصرة. ومن خلال القرب بين الأب وابنه، الفيلم يسبر الصدام بين القديم والجديد في عالم سريع التغير. وينادي بالصبر، الاحترام والتفاهم».

ولكن نجم حفل الأمس كان المخرج البريطاني بول غرينغراس، الذي أُهدي زمالة معهد الفيلم البريطاني، التي قدمها له المنتج البريطاني العريق تيم بيفين، مؤسس ومدير شركة «ووركينغ تايتلز». وقال رئيس معهد الفيلم البريطاني جوش بيرغر: «لا أحد يعكس حيوية وروح ابداع صناعة الأفلام البريطانية أفضل من بول غرينغراس».

ومن أهم أفلام غرينغراس، الذي بدأ سيرته المهنية قبل أربعين عاما كباحث وصحافي في أفلام وثائقية، هي «الاحد الدموي (2002)»، «يونايتد 93 ( 2006) و«كابتن فيليبس (2013)» و سلسلة «جاسن بورن».

وكان مهرجان لندن السينمائي افتتح دورته الـ 61 في الرابع من هذا الشهر بفيلم الممثل أندي سركيس الأول «تنفس»، الذي يدور حول شاب مشلول، يلعب دوره اندرو غارفيلد، يكرس حياته لمساعدة معوقين. ومثل غيره من معظم الأفلام الـ 245، التي عُرضت في المهرجان خلال أيامه العشر، كان عُرض «تنفس» آنفا في مهرجان آخر وهو تورنتو الدولي للأفلام.

في الحقيقة أن المهرجان لم يكشف عن أفلام مهمة جديدة يمكنها أن تخوض معركة الجوائز، واكتفى بعرض أفلام كانت عرضت في مهرجانات سابقة على غرار «ماذباوند» من دي ريز، «شكل الماء» من غاليرمو ديل تورو، «تصغير» من الكسندر بين، «معركة الجنسين» من جوناثان وفلاري فيريس، «ووندرستراك» من توم هينز و»قتل غزال مقدس» من يورغوس لانيثموس.

كما كان هناك حضور قوي للأفلام العربية، التي كما هو الحال مع الأفلام الاجنبية، كانت معظمها عُرضت آنفا في مهرجانات سابقة ومن ضمنها: «الرحلة» من المخرج العراقي محمد الدراجي، «شيخ جاكسون» من المصري عمرو سلامة، «رازية» من المغربي نبيل عيوش، «حصن المجانين» من الجزائرية ماري ناريمان و»حادثة فندق هيلتون النيل» من المصري السويدي طارق صالح.

واختتم المهرجان فعالياته بفيلم المخرجة البريطانية لين رمزي وهو «أنت لم تكن هنا ابدا» من بطولة واكيم فينكس. ويذكر أن هذا الفيلم كان أيضا عُرض لاول مرة في مهرجان كان السينمائي في شهر مايو/آيار الماضي.