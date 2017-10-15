﻿تفكيك خلية إرهابية تتكون من 11 شخصا في فاس المغربية

الرباط –« القدس العربي»: أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية تنمتي لتنظيم داعش تتكون من 11 شخصا كانوا ينشطون في مدينة فاس وعدد من المدن الأخرى لزعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرسل لـ «القدس العربي» إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، تمكن وعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، (أمس الأول) السبت، تتكون من أحد عشر عنصرا موالين لـ «داعش» ينشطون بمدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد «البيوت الآمنة» في مدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيميائية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه تم خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي ، حجز سيارة مشبوهة على مقربة من «البيت الآمن» في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية. وقد خطط أعضاء هذه الخلية – يضيف البلاغ- لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع «داعش». وتتجلى خطورة هذه الخلية، كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ.

وأن هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم «الدولة» الذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تشديد الخناق عليه بالساحة السورية العراقية.

ومنذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في ’آذار/ مارس عام 2015، ازدادت حالات الكشف عن خلايا تابعة لتنظيم الدولة واعتقال مجندين مشتبهين وتعرض المغرب لهجمات انتحارية في 16 أيار/ مايو 2003 أسفر عن مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء، ثم في 2011 أدى هجوم آخر إلى مقتل 17 شخصا في مراكش.