﻿هنية يبحث مع بري المستجدات السياسية والمصالحة

غزة ـ «القدس العربي»: أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالا مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، جرى خلاله بحث المستجدات السياسية والتطورات الإيجابية في ملف المصالحة.

ووفق تصريح أصدرته حركة حماس، أشاد خلال الاتصال بالجهود التي بذلها بري شخصياً في مساعي تحقيق المصالحة، ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وذكر أن بري هنأ الشعب الفلسطيني على هذه الخطوة المباركة، مشيداً بالجهود المصرية التي نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق المبارك. كما ثمن مبادرة حركة حماس التي فتحت الباب أمام تحقيق المصالحة.

وكان هنية قد أجرى اتصالا مماثلا مع الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

واستعرض خلاله أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية ومشاركة مصرية، مشيرا إلى «أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية».

وعبر أمير دولة الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئته للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن المصالحة «أفرحت كل العرب وليس فقط الفلسطينيين». وأكد أن «القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة»، معرباً عن أمنيته بأن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم.