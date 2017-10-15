﻿المريخي: إطلاق «اللمحة الإنسانية العامة العالمية» لعام 2018 من الدوحة

الدوحة – «القدس العربي» : تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في الثامن عشر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري اجتماع كبار المانحين لسوريا؛ في خطوة تعكس استمرار دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها للشعب السوري؛ والتي بلغت ملياري دولار منذ بداية الأزمة السورية قبل 7 أعوام.

وقبيل أيام من اللقاء؛ اجتمع الثلاثاء في الدوحة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وبحث الاجتماع العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة التي تسعى لتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية وتطلعها للمزيد من التعاون مع المنظمة الدولية في مجال المساعدات الإنسانية، لاسيما في مناطق النزاع.

وعبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن شكره للدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة، لاسيّما اتفاقية التعاون التي وقعها صندوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بقيمة 40 مليون دولار. كما أكد على الشراكة القائمة بين المنظمات الإنسانية ودولة قطر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل الإنساني.

وأشار إلى أهمية اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي تستضيفه الدوحة في 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مؤكداً تطلعه لإطلاق «اللمحة الإنسانية العامة العالمية» والتي تلقي الضوء على الاحتياجات الإنسانية لعام 2018 من الدوحة.

وكان وزير الخارجية القطري شارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للامم المتحدة. وناقش الاجتماع مبادرات تخفيف حدة التصعيد في سوريا، وجهود المفاوضات السياسية، والجهود المبذولة لتحرير الأراضي السورية من تنظيم الدولة. كما ناقش الاجتماع احتياجات الاستقرار والمساعدة الإنسانية لفترة ما بعد تنظيم الدولة.

وظلت دولة قطر ثابتة في مواقفها من الأزمة السورية، خلافا لدول إقليمية أخرى، حيث جدّدت الخارجية القطرية في بيان لها بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر الماضي مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز «السارين» بمجزرة خان شيخون في أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة.

وشددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان (جنيف1)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

الحصار لم يوقف المساعدات للسوريين

وإلى جانب الدعم السياسي في مختلف المنابر الدولية، تعدّ قطر من أكثر الدول دعما للشعب السوري، ولم تتوقف المساعدات القطرية حتى في عزّ الحصار المفروض عليها.

وبتاريخ الرابع عشر من يونيو/ تموز الماضي، استضافت الدوحة الاجتماع العاشر لمجموعة كبار المانيحين لسوريا. وعلّق الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية حينها قائلا: إن استضافة الدوحة الاجتماع العاشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا اليوم الثلاثاء، وفي ظل ظروف معقدة لا تخفى على أحد، يؤكد استمرار وحرص قطر على دعم الشعب السوري الشقيق فى محنته التي تستمر للعام السابع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأسباب الجذرية للازمة.

وأشار إلى أن «حجم المساعدات القطرية للشعب السوري تزيد عن 2 مليار دولار منذ بداية الأزمة قبل 7 أعوام. وبلغت تعاهداتنا ومساعدتها لصالح دعم هذه القضية العادلة حتى العام المنصرم 1.6 مليار دولار، من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات القطرية المانحة».

وبنهاية عام 2016، وبناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم إلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، تضامنا مع الشعب السوري. وتمّ استنفار كافة مؤسسات ووزرات الدولة لأكبر حملة تبرعات، نصرة لشعب سوريا، جمعت ما يقارب 330 مليون دولار ضمن حملة «حلب لبيه»، وتلقت دولة قطر على إثرها خطاب شكر وتقدير خطي من الأمم المتحدة.

وشاركت قطر بتاريخ 4 و5 أبريل الماضي، في رئاسة مؤتمر دولي حول سوريا، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى جانب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، بهدف حشد الدعم لموارد الاستجابة الإنسانية والدفع بالجهود الدولية المتصلة بالمسار السياسي لإعادة إعمار ما بعد النزاع والعمليات الانتقالية، حيث تعهدت دولة قطر في المؤتمر بمبلغ 100 مليون دولار. كما تمخض المؤتمر عن تعهدات بمبلغ 6 مليار دولار لدعم جهود الاستجابة لصالح سوريا، بالاضافة إلى إعلان سياسي قوي، اعترف بجهود دول مجلس التعاون الخليجي ضمن دول المنطقة التى تستقبل النازحين من سوريا وتقدم الدعم السخي لتخفيف أزمتهم الإنسانية.

وفي سياق جهودها، استضافت الدوحة مطلع نسان/أبريل الماضي، اجتماعا اقليميا ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية قطرية وإقليمية من المنطقة، وتمخض عن تعهدات بلغت 260 مليون دولار دعما للاستجابة الإنسانية لسوريا. كما ركز منتدى الدوحة السابع عشر الذي عقد خلال الفترة 14 إلى 15 أيار/مايو الماضي على التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، والذي عكس اهتمام دولة قطر تجاه هذه القضية الإنسانية.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، وقعت المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية اتفاقية مع المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة لتعزيز الشراكة بين الطرفين، من خلال تنفيذ 5 مشاريع مشتركة عبر العالم، بقيمة 8.5 مليار دولار، تمثل نسبة 10% من أصل نحو 80 مليون دولار، حصيلة تبرعات في حملة «حلب لبيه» لدعم الشعب السوري التي شهدتها قطر العام الماضي.

وتم حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة بالدوحة، تزامنا وانعقاد الاجتماع التنسيقي الثالث للتعاون المشترك بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة في إطار «حملة حلب لبيه».

سوريا.. أطول مأساة للاجئين

وتعد الأزمة السورية من أكثر نزاعات اللاجئين استمراراً، وأكثر الأزمات الإنسانية إنتشاراً، برقم 5 مليون لاجئ سوري إلى غاية يناير 2017، و13.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، أي 50 % من الشعب السوري. كما أن 50 % من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر. وفي لبنان يعيش 80 % من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، مع وجود 2.7 مليون لاجئ في تركيا، ومليون في لبنان، ونصف مليون في الأردن، ثم مصر والعراق.

وكانت الدول المانحة لسوريا تعهدت بالاستجابة لنداءات إغاثة الشعب السوري، حيث بلغ حجم الاحتياجات 4.6 مليار دولار منتصف 2017، لم يقم منها إلى غاية يوليو الماضي سوى 2.3% فقط من الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، بفجوة بلغت 3.5 مليار دولار.