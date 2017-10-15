﻿المبعوث الأممي للصحراء يبدأ جولته المغاربية بزيارة الرباط اليوم

الرباط –« القدس العربي»: وصل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، أمس الأحد إلى الرباط في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تعيينه خلفا لكريستوفر روس، وبعد نهاية ولاية بان كي مون التي عرفت شدا وجذبا مع المغرب، ومن المتوقع أن يلتقي اليوم الاثنين مسؤولين مغاربة، ومن المرتقب أن يزور أيضا الأقاليم الصحراوية للوقوف عن كثب عن حقيقة الأوضاع.

وقالت مصادر أممية في منظمة الأمم المتحدة، إن المبعوث الشخصي المكلف بإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بروح وديناميكية جديدتين، وفقا لقرار مجلس الأمن، ومن المقرر أن يزور بعد المغرب أطراف النزاع في قضية الصحراء جميعهم، وهم الجزائر، وموريتانيا وجبهة البوليساريو التي يتلقي قياداتها في تندوف/ الجزائر حيث التجمع الرئيسي لقواتها واللاجئين الصحراويين.

وقالت المصادر إن الرئيس الألماني السابق هورست كولر يزور مخيمات تندوف يومي الأربعاء والخميس 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ وذلك بعد أن التقى سابقا في مقر المنظمة بنيويورك كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الأطراف والدول المجاورة والدول الأعضاء ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن.

ويقدم كولر تقريره أمام مجلس الأمن الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، حول احتمال استئناف المفاوضات التي بدأت منذ سنوات لكنها توقفت بسبب تدخل الجزائر وعرقلتها لإنجاح حل سياسي متوافق عليه.

وأكد مجلس الأمن الدولي في قراره حول الصحراء رقم 2351 في نيسان/ أبريل الماضي ضرورة إعادة الحياة لعملية السلام الصحراوي بعد جمود دام أكثر من 9 سنوات.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهة حامية بين المغرب وخصومه خلال الاجتماع السنوي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أثناء مناقشة عريضة حول مطلب تنظيم استفتاء «تقرير المصير» في الصحراء، وملف الثروات الطبيعية لهذا الإقليم.