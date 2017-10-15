﻿المؤتمر الـ 14للأطفال: حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لها

رام الله – «القدس العربي»: أكد المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ومكفولة في مختلف القوانين المحلية والمواثيق الدولية وينبغي إيلاء الاهتمام الملائم لها من قبل المسؤولين وصناع القرار في فلسطين.

وشدد المؤتمر في بيانه الختامي أمس على ضرورة استماع المسؤولين بشكل جيد للأطفال وتضمين رؤيتهم في خطط واستراتيجيات عمل القطاعين الحكومي والأهلي، الأمر الذي يمثل خطوة نحو تحقيق وتفعيل مبدأ المشاركة بهدف التغيير.

وأشار إلى أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا على حياة الإنسان، وأنَّ الاهتمام بهذه الشريحة هو ضمان لاستمرارية المجتمع وتطوره، فإعداد الطفل للمستقبل بشكل سليم سيعبد الطريق لأجيال الغد للمساهمة الفعالة في تنمية وتقدم المجتمع.

وجاء في البيان انه رغم أن الإنسانية خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص الأطفال، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم في الحياة، وما زال أطفال فلسطين يعانون شتى أنواع الأذى والاستغلال والاضطهاد من ممارسات الاحتلال البغيض.

وشدد على ضرورة اعتبار موضوع التعليم المهني من أهم المواضيع التي ينبغي التركيز عليها مستقبلا للنهوض بواقع الشباب في فلسطين والحد من تنامي ظاهرة البطالة، إضافة إلى تفعيل إدارة ضبط جودة التعليم والوقوف على حقيقة واقع التعليم في المدارس والممارسات المتبعة في المدارس، والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة لخلق بيئة تعليمية صديقة للطفل.

وأكد البيان ضرورة الاهتمام بقضايا الفتيات وإيجاد حلول فعلية لها، وعلى رأسها قضية الزواج المبكر، من خلال التوعية وعمل مناصرة لتعديل التشريعات النافذة.

مواءمة السياسات

ونوه إلى عدم الاكتفاء بانضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، بل عليها مواءمة سياساتها الداخلية وممارساتها العملية بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية وخاصة مبدأ مشاركة الأطفال والاستماع لرأيهم وحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم.

وطالب بوجوب التوعية بخطورة زواج القاصرات، لما له من آثار خطيرة على الفتيات، مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية، من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة. وأكد ضرورة أن يتناول الإعلاميون قضايا الأطفال بطريقة مهنية تحافظ على خصوصيتهم وتساهم في حمايتهم والتوعية بحقوقهم في المجتمع، كذلك ضرورة حماية الأطفال من خطر التدخين، وإيجاد الوسائل الملائمة للتوعية بمخاطره في المدارس ولدى الأهالي والمتاجر، وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تحظر بيع السجائر والكحول للأطفال.

ودعا البيان الى أهمية اعتماد تشريعات وطنية واضحة وشاملة، ووضع السياسات والخطط التي تضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال، إضافة للقيام بحملات للتثقيف والتوعية تستهدف الأطفال والآباء والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، بغية تحسين درايتهم بمخاطر الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، وفي هذه الحملات ينبغي منح أهمية كبيرة للمعلومات المتعلقة بالوسائل التي تمكن الأطفال من حماية أنفسهم، والحصول على المساعدة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت.

أهمية المؤسسات

وبين أهمية توفير مؤسسات لتقديم الخدمة المجانية في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية للأطفال المحتاجين لهذه الخدمات، للتكفل بالأطفال على جميع المستويات، كذلك تبني آليات حماية الأطفال من خلال الأخذ بنظام بدائل الاحتجاز، وفقا لقانون حماية الأحداث الفلسطيني، وإعداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحديد حجمه وصياغة أسس تربوية تلغي العنف الجسدي والنفسي في المدارس، من خلال التوعية للأطفال وبناء قدرات المعلمين. ودعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين في بيانها، المشاركين في هذا المؤتمر وأعضاءه ومتتبعيه إلى المساهمة في النهوض بواقع حقوق الأطفال، من خلال العمل على تحقيق الشعار الذي تبناه المؤتمر وهو:» الأطفال متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير».

وكانت أعمال المؤتمر الوطني الرابع عشر للأطفال، الذي نظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بالشراكة مع الرؤية العالمية وإنقاذ الطفل وبالتعاون مع الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل وبلدية جنين قد انطلقت قبل يومين في مدينة جنين، بحضور رسمي وشعبي واسع. وعقد المؤتمر هذا العام بالتزامن مع يوم الطفلة العالمي تحت شعار «متساوون في الحقوق وشركاء في التنمية والتغيير»، وهدف إلى توفير مساحة للأطفال لمناصرة قضاياهم على المستويين الوطني والدولي ولتمكنيهم من التعبير عما يتعرضون له من انتهاكات بهدف توفير الحماية للأطفال وتحقيق مبدأ المساءلة. كما جاء المؤتمر ليعزز دور وخصوصية الطفلة في فلسطين، سواء لما تعانيه داخل المجتمع الفلسطيني من عنف وتمييز، أو ما تتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات، ولتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات في فلسطين.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، والوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، وسونيا نصار ممثلة عن وزيرة شؤون المرأة، ونائب مدير شرطة حماية الأسرة والطفولة العقيد جهاد الحاج علي، ونائب رئيس بلدية جنين محمود أبو مويس، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، ومدير برامج إنقاذ الطفل في الضفة الغربية محمد عوض، ومديرة برامج حماية الطفل والتكافل في الرؤية العالمية فاندا يونان، ومدير مركز شارك، منسق المؤتمر كفاح أبو سرور، إضافة لعدد من الشخصيات الاعتبارية وحوالى 400 طفل من مختلف محافظات الضفة الغربية.