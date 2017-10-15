﻿مقتل 6 عراقيين بينهم أطفال في الموصل… و700 ألف لا يزالون نازحين

الموصل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قتل 6 أشخاص، أمس الأحد، بينهم طفلان وشرطي في انفجارين منفصلين، لمواد متفجرة من مخلفات تنظيم «الدولة الإسلامية»، غرب مدينة الموصل

وقال العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى، إن «طفلين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون بجروح، في انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم الدولة، قرب المقالع، خلف معمل الإسمنت في بلدة بادوش، غرب الموصل».

وأوضح أن الأطفال «كانوا يلعبون سوية حين وجدوا المقذوف وعبثوا به ما أدى إلى انفجاره ومقتل اثنين وإصابة 6 أطفال». وبيّن أن «أعمار الأطفال من 9 أعوام فما دون، وجرى نقلهم إلى مستشفى الموصل العام».

وأضاف أن «الجثتين سلمتا إلى الطب العدلي فيما يخضع المصابون للعلاج، وأن البعض منهم يخضع للعناية المركزة».

وفي الشأن ذاته، قال النقيب عطوان داؤود، الضابط في الفرقة 15 للجيش العراقي، إن «3 مدنيين وشرطي قتلوا في انفجار عبوة ناسفة كانت داخل منزل في ناحية العياضية، في قضاء تلعفر، 60 كلم غرب الموصل».

وأوضح أن العبوة «وضعها عناصر داعش، داخل المنزل قبل انسحابهم من المنطقة، إلا أنها انفجرت لحظة حضور المدنيين لتفقد منزلهم رفقة الشرطي، الذي حضر معهم وهو من أهالي المنطقة، كان مكلفا بواجب رسمي في المنطقة».

وعن وضع ناحية العياضية وعودة النازحين إليها، بين أن الناحية «لم يعد إليها السكان حتى الآن، وما تزال خالية بعد تحريرها من سيطرةا لدولة، وأن القوات العراقية ما تزال تجري تطهيرا للمنطقة».

ولفت إلى أن «الأهالي يحضرون فقط لتفقد منازلهم لكنهم لم يعودوا إليها حتى الآن».

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود «الدولة» في الموصل، مركز محافظة نينوى، إلا أن التنظيم مازال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد تحرير ناحية العياضية آخر مدينة كان يسيطر عليها «الدولة»، بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم، الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014. وأفاد نائب في البرلمان العراقي، عن عودة 250 عائلة إلى مدينة الموصل، كانت قد نزحت في وقت سابق إلى مخيم الهول السوري.

وقال النائب عبد الرحيم الشمري الذي كان في استقبال النازحين إن «(250) عائلة من محافظة نينوى وصلت خلال اليومين السابقين إلى مخيم حمام العليل جنوب الموصل كانوا مودعين لأشهر في مخيم الهول السوري ويمرون بأوضاع انسانية صعبة».

وأوضح أن «تنسيقا أجري مع الجانب السوري حتى وصول هؤلاء النازحين بحافلات حكومية تابعة لوزارة النقل»، مبيناً أن «وجبات أخرى ستصل تباعا من مخيم الهول وقد هيأنا 60 حافلة لنقلهم إلى الموصل التي فروا منها ابان معارك القوات العراقية مع تنظيم الدولة».

وحسب النقيب حيدر علي الوائلي، «لجانا أمنية تابعة لاستخبارات الحشد الشعبي استلمت ملف التدقيق الأمني للنازحين العراقيين العائدين من مخيم الهول الحدودي (في ريف الحسكة) في سوريا».

وأضاف، «وصول هؤلاء النازحين لمخيم قرب بلدة القيارة (60 كلم جنوب الموصل) بحافلات تابعة إلى وزارة الهجرة والمهجرين (العراقية) لن يعفيهم من مسألة التدقيق الأمني».

وأشار إلى أن «التدقيق الأمني شديد للغاية، بسبب أن عناصر داعش يسعون للتخفي خلف مستمسكات مزورة بسبب وضع أيديهم على أوراق رسمية وأختام أصلية لمديريات الجنسية وهوية الأحوال المدنية في عدة محافظات مثل نينوى والانبار وصلاح الدين، أثناء اجتياحهم لهذه المحافظات قبل 3 سنوات».

وكان الآلاف من سكان الموصل والمناطق الغربية في نينوى كقضاء البعاج وتلعفر وناحية القحطانية والقرى الواقعة قرب الحدود السورية قد فروا إلى مخيم الهول مع اندلاع المعارك بين القوات العراقية وتنظيم»الدولة».

ونزح نحو أربعة ملايين داخل البلاد، ولجأ آلاف آخرين إلى دول الجوار بينها سوريا وتركيا ودول أوروبية، منذ اجتياح التنظيم لشمالي وغربي العراق صيف العام 2014، وسيطرته على نحو ثلث مساحة العراق.

وفي السياق ذاته، أعلن «المجلس النرويجي للاجئين» أمس أن نحو 700 ألف عراقي من الموصل، معقل تنظيم «الدولة» السابق، ومناطق مجاورة لا يزالون نازحين رغم استعادة الجيش العراقي للمدنية في تموز/يوليو.

وأفاد بيان المنظمة الإنسانية النروجية التي تعمل في العراق انه «بعد عام منذ بدء معركة استعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال 637 ألف عراقي من المدينة والمناطق المحيطة بها غير قادرين على العودة إلى احيائهم المدمرة». وأضاف «قد يكون أكثر من نصفهم فقدوا وثائقهم المدنية الرسمية، من شهادات ميلاد وملكيات عقارية، وهو ما سيجعل إعادة بناء حياتهم أكثر صعوبة».

وقالت مديرة عمليات المجلس النرويجي للاجئين هايدي ديدريتش إن «معركة الموصل انتهت، ولكن معاناة ويأس مئات الآلاف الذين فروا من المدينة مستمرة».

وأضافت «لا يزال الأشخاص الذين نعمل معهم يفتقرون إلى الأساسيات ولا فكرة لديهم إن كانوا سيتمكنون من العودة على الإطلاق إلى منازلهم».

ودعت ديدريتش المجتمع الدولي إلى «التضامن» مع النازحين العراقيين فيما حثت الحكومة على ضمان بقاء حقوقهم «في طليعة» جهود إعادة الإعمار.

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة نينوى، إعادة افتتاح طرق حيوية في مدينة الموصل أغلقت بعد انتهاء الحرب على تنظيم «الدولة» لدواعٍ أمنية.

وقال العميد الركن واثق الحمداني مدير شرطة نينوى: «منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم تم إعادة افتتاح 14 طريقًا رئيسًا في الجانب الشرقي للموصل أبرزها الطرق الرابطة بين المناطق التجارية والمراكز الحيوية كطرق (المجموعة الثقافية، والشرطة، والحدباء، والزهور، وكوجلي)».

وأشار إلى أن «هذه الطرق أغلقت بشكل جزئي أو كلي من قبل قيادة عمليات نينوى للسيطرة على الوضع الأمني داخل المدينة عقب الانتهاء من القضاء على تنظيم داعش، إذ كان من المحتمل أن تستغل خلايا التنظيم الهاربة هذه الطرق لتنفيذ عملياتها الإرهابية».

وتابع، أن «طريق بغداد في الجانب الغربي لمدينة الموصل قد جرى إعادة افتتاحه اليوم أيضا من قبل قيادة شرطة نينوى بالتنسيق مع قيادة عملياتها، بعد انتهاء الكوادر الخدمية من إعادة تأهيله».

وأوضح أن «هذا الطريق يعد من أهم الطرق في الموصل بسبب ربطه المدينة بقسمها الجنوبي بشكل مباشر ومن هناك يربطها مع محافظة صلاح الدين ثم العاصمة بغداد».

المقدم عبد الستار ناصر الضابط في الشرطة الاتحادية قال، إن «القيادات الأمنية وضعت خطة لإعادة افتتاح جميع الطرقات والشوارع المغلقة داخل مدينة الموصل لحل أزمة الاختناق المروري التي تواجهها المدينة، والعمل على تفعيل الجانب الاستخباراتي بنحو أوسع لإحباط أي عمل إرهابي».

وبين أن «إصلاح الأوضاع في الموصل في حاجة للمزيد من الوقت والتخطيط والتنسيق وعلى مختلف الأصعدة، لأن الظروف التي عاشتها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014 ولغاية الآن كانت قاسية وصعبة جدًا والخلاص من آثارها السلبية ليس سهلا».