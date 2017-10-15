﻿الرئيس اليمني يلتقي مسؤولا بريطانيا ويؤكد دعمه لخيار السلام في بلاده

عواصم ـ وكالات: التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، مؤكدًا على دعمه لخيار السلام في اليمن.

وحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، فقد ناقش هادي مع الوزير البريطاني جملة من القضايا والمواضيع الهامة وآفاق التعاون والتنسيق بين اليمن والمملكة المتحدة بما تمثله من مكانة وتجسده من مواقف داعمة لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المواقف والمحافل الدولية.

كما تناول اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء قدم هادي صورة موجزة لطبيعة الأوضاع الراهنة في اليمن على مختلف الصعد السياسية والميدانية والاقتصادية. مؤكدًا موقفه الدائم نحو السلام.

وقال هادي إن الانقلابيين (الحوثيون وحلفاؤهم من حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) لا يسعون إلى السلام، وأنهم غير جادين، كون قرارهم ليس بأيديهم.

وأضاف رحبنا ولازلنا نرحب بجهود ومساعي السلام وآخرها مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وتحصيل موارد الميناء لدى فرع البنك ألمركزي في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة لنتمكن من صرف مستحقات ورواتب الموظفين في تلك المحافظات.

من جانبه أكد الوزير البريطاني دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية وصولاً إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب، والمرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار رقم 2216. وقال بيرت إن اللقاء يأتي تأكيدًا على موقف المملكة المتحدة الداعمة لليمن وللشرعية فيه والقرارات الأممية المتعلقة بالشأن اليمني لإحلال السلام وإنهاء التمرد والانقلاب، حسب الوكالة.

وأضاف الوزير البريطاني، سنعمل معًا للبحث في إمكانية تحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني وتحسين ظروفه نحو حياة آمنه ومستقرة.

ويأتي لقاء هادي مع الوزير البريطاني، ضمن الجهود الدولية التي تبذلها العديد من الدول الفاعلة، بهدف إعادة الأطراف اليمنية المتصارعة إلى طاولة المفاوضات، بعد تعثر 3 جولات سابقة من المشاورات.

وقبل حوالي أسبوعين صرح المبعوث الأممي لليمن، إنه سيواصل الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد، مهما كانت المعوقات.

وفي السياق، وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأحد، اتفاقية تهدف لتوفير الرعاية الصحية الطارئة للاجئين اليمنيين في الصومال.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها وقعت مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية (غير حكومية)، اتفاقية تشمل على مساهمة سخية من المؤسسة بمبلغ 250 ألف دولار، لتوفير الرعاية الصحية الطارئة للاجئين اليمنيين في الصومال.

وأضاف البيان أن المبلغ يعود بالنفع على أكثر من ألفي لاجئ يمني في الصومال، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية الثانوية لهم خلال العام الحالي.

وتابع أن المشروع يستهدف الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأولئك الذين هم في حاجة للدعم النفسي. وذكر البيان أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة القطرية الدوحة، من قبل الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم، سعيد الهاجري.

وقال الممثل الإقليمي للمفوضية حسب البيان نحن ممتنون للتبرع الكريم الذي قدمته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لصالح اللاجئين اليمنيين في الصومال، لما له من حاجة ماسة.. واثقون من أن هذا المشروع سيصنع فارقاً في حياة هؤلاء اللاجئين وسيوفر لهم حياة صحية أفضل.

يشار أن نحو 5 آلاف و500 لاجئ يمني فروا إلى الصومال منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع 2015، وصل معظمهم عن طريق القوارب، ويتركز معظمهم في مناطق بإقليمي بونت لاند (أرض البنط) وصومالي لاند (أرض الصومال)، بينما يلجأ البعض إلى مقديشو، حسب تقديرات مفوضية اللاجئين.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ حوالي ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة ثانية، خلفت حوالي 50 ألف بين قتلى وجرحى، ونزوح 3 ملايين مواطن، فضلا عن لجوء الآلاف من المواطنين إلى عدة دول بينها الصومال حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.