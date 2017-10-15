﻿العاهل المغربي يعلن إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الأفريقية

الرباط – «القدس العربي»: أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الأفريقية ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بهدف متابعة فرص الأعمال المتاحة في الدول الأفريقية خاصة الاستثمار.

جاء ذلك، خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للبرلمان الحالي، بعد عشرة أشهر من عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، التي غادرها قبل 32 عاما احتجاجا على قبول المنظمة عضوية جبهة «البوليساريو».

واعتبر محللون أن هذا التوجه مجرد مبادرة مرحلية من أجل حشد دعم الدول الأفريقية لمساندة المغرب في نزاع الصحراء، مؤكدين أن إحداث تلك الوزارة رغبة من المغرب في تمتين العلاقات مع الدول الأفريقية وجعلها في صلب صناعة القرار والسياسات العمومية للمغرب.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال محمد بودن (رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية) إن إعلان إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالشؤون الأفريقية يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها القارة الأفريقية في توجهات العاهل المغربي. وأضاف في تصريح لـ «القدس العربي» قوله إن إحداث وزارة بهذه التسمية ليس أمرا جديدا حيث أن حكومة 1960 كانت ضمن تركيبتها وزارة بالتسمية ذاتها. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا القرار مرتبط بأهمية صياغة تصورات دقيقة حول وجود المغرب بالقارة الأفريقية الذي يحتاج لبنية حكومية لتتبع الشراكات التي أبرمها المغرب مع عدد من البلدان الأفريقية، وكذا جمع المعلومات وتحليلها وتعزيز الاتصال المباشر والمتواصل مع دول القارة.

وأردف بودن إن التوجه الأفريقي أصبح «بمثابة عقيدة» في السياسة الخارجية المغربية، وهذه الوزارة المنتدبة ستسهم في تكثيف الوجود المغربي بالقارة وتوسيع حجم العلاقات ومواكبة عودة المغرب للاتحاد الأفريقي وانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، علاوة على الرفع من مستوى العمل المغربي متعدد الأبعاد بالقارة. كما يبقى إحداث هذه الوزارة المنتدبة كذلك مرتبطا بعملية لتطوير بنيات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظم العمل بالقارة وتنشيط دور المغرب الأفريقي.

واعتبر إدريس لكريني (أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش) أن هذه البادرة كانت منتظرة، لكنها جاءت في اللحظة المناسبة، بعد تموضع المغرب داخل الاتحاد الأفريقي وبعد اقترابه من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال في تصريحات صحافية إن اختيار العاهل المغربي إعلان هذا الخبر من داخل البرلمان يحمل دلالات كبيرة، أهمها أن المؤسسة الملكية ليس الوحيدة المسؤولة عن كسب رهان التوجه الأفريقي، بل إن ذلك يتطلب انخراط كل من مؤسسة البرلمان والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية وحتى المجالس المحلية على مستوى نسج شراكات التوأمة للتعاون على صعيد المدن وليس الدول فقط.

وأرجع أستاذ العلاقات الدولية تأخر إعلان هذا الخبر إلى كون إحداث الوزارة ليس بالأمر الهين، لأنه يقتضي مجموعة من الترتيبات ووضع رؤية واستراتيجية.

يذكر أن إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الأفريقية ليس بالأمر الجديد، حيث سبق إحداث الوزارة ذاتها في ستينيات القرن الماضي وكان السياسي الراحل عبد الكريم الخطيب هو من يتولى أمورها.