﻿وزارة الإعلام الفلسطينية: خروج واشنطن اعتراف بحياد اليونسكو

رام الله ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية أن دولة الاحتلال فوجئت بقرار الولايات المتحدة الخميس الماضي، الانسحاب من منظمة اليونسكو.

وقال أربعة مسؤولين اسرائيليين وأمريكيين كبار مطلعين على الموضوع، انه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق في هذا الموضوع، وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تبلغ اسرائيل بقرارها مسبقا. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه جرت خلال الأشهر الأخيرة، محادثات بين دبلوماسيين اسرائيليين وأمريكيين في نيويورك وباريس، طرحت خلالها إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، كما طرحت المسألة خلال زيارة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الى اسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، لكن اسرائيل لم تسمع بتاتا من الولايات المتحدة أنها اتخذت قرارا بالانسحاب من اليونسكو.

وعلى الرغم من العلاقات الجيدة والوثيقة بين حكومة اسرائيل وإدارة ترامب، إلا ان هذا الحدث كشف مشاكل تنسيق صعبة بين البلدين. وأكد مسؤولون اسرائيليون ان اسرائيل عرفت بقرار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من نبأ نشر في الموقع الإخباري الامريكي «السياسة الخارجية» ليلة الأربعاء/ الخميس.

وفي اعقاب ذلك توجه دبلوماسيون اسرائيليون من السفارة في واشنطن، ومن البعثة لدى الأمم المتحدة الى الأمريكيين وطلبوا منهم توضيحا للنبأ. وفي صباح يوم الخميس فقط، وصلت الى اسرائيل معلومات رسمية من وزارة الخارجية الامريكية تشير الى قرار الاستقالة من اليونسكو. وأكد مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة لم تطلع اسرائيل على القرار مسبقا. وقال أحد المسؤولين إن «العملية التي قادت الى قرار الاستقالة كانت داخلية ولم نناقشها مع أي جهة خارج الإدارة الأمريكية، قبل صدور القرار عن تيلرسون».

وفي الواقع لم يقم تيلرسون بعد اتخاذه للقرار بإطلاع اسرائيل عليه، وكانت الجهة الوحيدة التي أبلغها هذا القرار هي الأمينة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا. وبعد النشر في وسائل الإعلام فقط، تم تبليغ الأمر لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اسرائيل.

وكانت المفاجأة التي أحدثها القرار في إسرائيل بالإضافة الى كونه جاء في يوم عيد العرش، هي سبب الرد الاسرائيلي الغريب الذي صدر مساء يوم الخميس، عندما أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزارة الخارجية بالإعداد للاستقالة من اليونسكو. ولأنه لم يكن لدى اسرائيل أي معلومات مسبقة عن الموضوع فإنه لم يجر أي نقاش منظم حول إمكانية الاستقالة من اليونسكو. وحول «الأمر» الذي أصدره نتنياهو في أعقاب محادثة هاتفية مشتركة مع عدد من مستشاريه والمسؤولين الكبار في وزارة الخارجية مساء الخميس.

الى ذلك، تم انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة اودري ازولاي، أمينة عامة لليونسكو، خلفا لبوكوفا. وازولاي هي ابنة عائلة يهودية مغربية الأصل شغلت منصب وزيرة الثقافة الفرنسية لمدة سنة في عهد الرئيس فرانسوا اولاند.

الى ذلك اعتبر وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة انسحاب الولايات المتحدة من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو ونية إسرائيل اللحاق بها، اعترافًا بمهنية وحياد هذه المنظمة الدولية، ونكرانًا مستغرباً ومستهجناً يمس المنظومة الدولية ومنظماتها كافة. ووصف القرار الأمريكي بالخروج على مواثيق المنظمة الدولية وأهدافها، والانقلاب على دورها في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في مجالات اختصاصها والدفاع عن الحق في التعليم، وحق الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير، وسائر الحقوق الثقافية. وفندّ تصريحات نتنياهو الذي اعتبر الانسحاب الأمريكي «قانونيًا وأخلاقيًا»، مشيراً إلى أن من ينتهك القانون الدولي الإنساني ويمارس التطهير العرقي ويستهدف التراث الفلسطيني ويسعى لأسرلة الشجر والحجر والأزهار البرية والأزياء والأطباق الشعبية والأغاني، عليه أن يشعر بالخجل، ويكف عن منح تصنيفات أخلاقية وقانونية لمنظمة بحجم «اليونسكو».

وأكد خليفة في تصريح صحافي بالقول «لا نتفق دوماً مع قرارات اليونسكو لكننا لا نشكك في نزاهتها، ومن يخشى اليونسكو ويتهمها بالانحياز ويشكك في نزاهتها ويعتبرها «عبثية» عليه أن يعيد حساباته جيدًا لأن منظمة تأسست عام 1945 تعمل على صون التراث الإنساني، وتروّج لصكوك حقوق الإنسان وتحمي الصحافيين وتصون الحقوق الثقافية والعلمية، لن تكون حساباتها بالتأكيد كمجلس الأمن الذي اتخذ عشرات القرارات ضد ممارسات الاحتلال غير أن أيا منها لم يُنفذ وعندما تَمَسُ القرارات دولاً أخرى تُسقط الطائرات وتُدمر المنشآت».

وقال إن الدفاع عن «اليونسكو» مسألة أخلافية وهي إطار دولي لا يقل أهمية عن مجلس الأمن والجمعية العامة كونها تتمسك برسالة إنسانية سامية، وتدافع عن التراث البشري والحضاري الذي يتعرض للنهب والتزوير وتنتصر لكرامة الشعوب التي تتعرض للتمييز الأسود، وهي إطار دولي ليس بحاجة لشهادات براءة من نتنياهو، ولا «صكوك غفران» من أي أحد كان.