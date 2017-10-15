﻿اتحاد طلاب الجزائر يقرر تنظيم احتجاجات في تسع جامعات

الجزائر ــ «القدس العربي»:‏ ‏ تعتزم عدة تنظيمات طلابية في الجزائر الدخول في إضراب عن الدراسة، في‏ حال لم تستجب السلطات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي إلى مطالبهم التي سبق أن رفعوها إلى الوصاية قبل أشهر، إذ أعلن الاتحاد العام الطلابي الحر أنه سيدخل في حركات احتجاجية بداية من هذا الأسبوع في تسع جامعات عبر الوطن، احتجاجا على الظروف التي يعيشها الطلاب في تلك الجامعات، خاصة ما تعلق بمشاكل النقل والإطعام، فضلا عن مشاكل بيداغوجية أخرى.‏

وأضاف التنظيم الطلابي أن سلسلة الاحتجاجات ستشمل عدة جامعات مثل تيارت والجلفة وخنشلة وكذا جامعة الجزائر بالعاصمة، إضاقة إلى طلبة الحقوق وكلية العلوم الإسلامية، وذلك احتجاجا على عدم استجابة السلطات الوصية، للمطالب التي رفعها الطلبة على مستوى هذه الجامعات، من دون أن تلقى تلك المطالب آذانا صاغية، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم الشهادات للطلبة الناجحين من دون‏ مبرر، والاكتظاظ على مستوى الأقسام والمدرجات، والنقص الذي تعاني منه ‏بعض الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق السنة الجامعية في عدد من المؤسسات.‏

كما يشتكي الطلبة من مشاكل فيما يخص النقل الجامعي الذي يعانون منه في بعض المناطق، برغم أن إدارة الخدمات الجامعية تعاقدت مع شركات نقل، لكن ‏تلك الحافلات غير مستغلة، ويشتكي التنظيم الطلابي من عدم وجود أماكن في ‏الإقامات الجامعية، ومن مشكل الإطعام، بسبب التلاعبات التي تتم بخصوص ‏صفقات الإطعام الجامعي، التي يدفع ثمنها الطالب بسبب رداءة نوعية الخدمات، نتيجة الغش والبحث عن الربح السريع.‏

من جهة أخرى ينوي الأساتذة الجامعيون على مستوى جامعة الجزائر 3 تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على ظروف عملهم، ورفضا لما يسمونه التضييق المفروض عليهم أثناء أدائهم عملهم من قبل إدارة الجامعة.‏