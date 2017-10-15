﻿الأحمد: تغير الظروف ساهم في توقيع اتفاق المصالحة

رام الله – «القدس العربي»: يشارك عزام الأحمد على رأس وفد من المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، المتواصلة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حتى الثامن عشر من اكتوبر/ تشرين الأول الحالي. ويضم الوفد أيضا الأعضاء انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعمر حمايل، إلى جانب مشاركة الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة وبشار الديك.

ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر من ثمانمئة من البرلمانيين منهم حوالي تسعين رئيس برلمان يمثلون 156 برلماناً، وهو أكبر تجمع برلماني على مستوى العالم.

وخلال مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد، هنأت رئيسة اللجنة والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الوفد الفلسطيني على نجاح جهود المصالحة وطلبت من الأحمد، تقديم موجز حولها.

وأوضح لأعضاء اللجنة أن من ضمن الأسباب التي جعلت المصالحة أمرا ممكنا، هو تغير الظروف الإقليمية والدولية التي كانت عاملا مهما في إنجاح الجهود المصرية، وان ورقة الانقسام استخدمت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أخرى للتهرب من استحقاقات عملية السلام.

وأعرب عن أمله في أن تساهم المصالحة في دفع عجلة عملية السلام، داعيا الجميع الى عدم وضع أية عراقيل أو عقبات أمام طريق المصالحة.

وأشار حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إلى أن إنهاء الانقسام أصبح ضرورة ملحة في ظل محاربة الإرهاب، فقد فتح الانقسام المجال أمام تنامي حركات إرهابية في سيناء في ظل تراجع دور تنظيم الدولة ومثيلاته في سوريا والعراق وانتقالهم الى سيناء».

واعتبر ان الاستقبال الشعبي الحافل الذي حظيت به الحكومة الفلسطينية في غزة كان رسالة واضحة من الأهالي للقيادة الفلسطينية «أن شعبنا في غزة قد ضاق ذرعا وأنه يريد نهاية فورية للانقسام وعودة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية».

ودعا كافة الأطراف الإقليمية والدولية «الى التحرك الفوري باتجاه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنقاذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم إضاعة الوقت على حساب معاناة شعبنا»، كما دعا الى «دعم إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه برا وبحرا».

وفي السياق قال حسين الشيخ ، رئيس هيئة الشؤون المدنية إن الرئيس والقيادة الفلسطينية تتباحث في عدد من الملفات وعلى رأسها المصالحة والتأكيد على ضرورة توجه أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة للتعاطي مع مختلف القضايا.

من جهة ثانية وفيما يتعلق بملف الأمن في إطار المصالحة، قال إن اجتماعا عقد لقادة الأجهزة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لبحث وضع آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في غزة، وسيتم فيه تحديد موعد لتوجه قادة الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة تنفيذا لما جاء في اتفاق المصالحة بهذا الشأن.

واعتبر الشيخ أن الاختبار الجدي والحقيقي للجميع الآن هو التطبيق الفعلي دون معيقات للاتفاق وتمكين الحكومة بالكامل في غزة للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالحوار الفصائلي في الحادي والعشرين من الشهر المقبل. وكشف توجه لجنة مهنية متخصصة بكيفية إدارة المعابر إلى غزة خلال الأيام المقبلة للبدء الفعلي بتمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة التامة على المعابر في غزة.

في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه في إطار البحث عن تسجيل النقاط داخل معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، وأجواء المزايدات التي تحركها رياح انتخابات مبكرة متوقعة، تتصاعد التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة تجاه الفلسطينيين من كل حدب وصوب، آخرها التي أطلقها زعيم حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت «حول نيته التقدم بطلب خلال جلسة الائتلاف الحكومي لقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي، بما في ذلك بعض القرارات والتسهيلات الاقتصادية، التي بقيت حبراً على ورق منذ الإعلان عنها».

واعتبرت الوزارة تصريحات «بينت وأمثاله» التي تأتي في ظل حديث عن جهود أمريكية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، تستدعي موقفاً دوليا وأمريكيا واضحاً تجاه التغول الإسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية، يكون قادراً على إنهاء التمرد على قرارات الشرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات الموقعة.