﻿الأكراد يرفضون إلغاء نتائج الاستفتاء… ويطلبون مشاركة أممية في المفاوضات مع بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: تصاعدت الأزمة بين بغداد وأربيل، أمس الأحد، عقب رفض الحزبين الرئيسيين في كردستان، إلغاء نتائج الاستفتاء، وعقد الحزبان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، اجتماعاً، أمس بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، في منتجع دوكان، في محافظة أربيل.

الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في كركوك وتحركات «الحشد الشعبي»، وكذلك التوترات التي نشأت بين أربيل وبغداد إثر عملية الاستفتاء، حسب بيان أورده المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وخرج الاجتماع ببيان موحدّ للقادة الأكراد، تضمن «خمس نقاط» مثّلت الرأي الكردي بشأن حل الأزمة بين بغداد وأربيل.

وجاء في البيان، «التأكيد علی وحدة الصف الكردي، ومعالجة كل المشكلات بالمفاوضات وبدون شروط»، إضافة إلى إعلان الأحزاب الكردية «استعداها لإجراء مفاوضات وفقاً لمصالح أربيل وبغداد».

كما رأى المجتمعون، حسب البيان المترجم من اللغة الكردية إلى العربي، أهمية «مشاركة الأحزاب العراقیة والكردستانیة في المفاوضات بین أربيل وبغداد وبإشراف الجهات الدولیة». وفيما يتعلق بـ«المشكلات العسكریة» في المناطق خارج سلطة الإقليم، أكد المجتمعون رفضهم لـ«جميع أنواع التدخلات والتهدیدات العسكریة، بكونها تهدد العلاقات بین الإقليم وبغداد»، إضافة إلى إنها «تعتبر خرقاً للدستور والقوانین، التي ترفض استعمال القوة فی حسم الصراعات الداخلیة».

وفور انتهاء الاجتماع، عقد مسؤول الهيئة العامة في الاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، مؤتمراً صحافياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.

وقال «إننا لن نتراجع عن نتائج الاستفتاء تحت أية ضغوطات لكننا مستعدون للحوار»، مشيراً إلى أن «هناك مقترحات حول كيفية حلحلة الوضع في كركوك، أعطيت الصلاحيات اللازمة للأشخاص الذين لديهم اتصالات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي»، في إشارة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي حضر الاجتماع.

وتابع: «مجيء الحشد الشعبي إلى كركوك يخالف الدستور والاتفاقات»، مشيراً في الوقت عيّنه إلى أن «إغلاق المنافذ الحدودية لن يحل المشكلة وليس بصالح العملية السياسية».

نيجيرفان بارزاني أكد أن «الاجتماع كان ناجحاً ونابعاً من صميم الشعب الكردي»، موضّحاً أن «الطرفين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) أكدا العمل معا خلال المرحلة الحالية فيما يخص بالحوار مع بغداد».

أما هيمن هورامي المستشار السياسي لرئيس إقليم كردستان، فقد أكد رفض الحزبين، أي مطالب بإبطال نتائج الاستفتاء، والشروط المسبقة للحوار.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «لن تكون هناك مفاوضات من جانب واحد مع بغداد من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإذا كان هناك أي تفاوض مع بغداد سيكون مع وفد مشترك يمثل جميع أحزاب كردستان».

وتابع أن الاجتماع اختتم «بإعادة تأكيد وحدتنا الوطنية في مواجهة كل الضغوط، استعدادنا للوصول إلى حل سلمي للموقف الحالي في جميع المناطق».

كما أكد أن «المجتمعين رفضوا الخيار العسكري ولكن أبدوا استعداد الإقليم وقواته للدفاع في حال شن اي هجوم».

وساطة لسليماني

تتبنى طهران وساطة بين بغداد وأربيل، لنزع فتيل الأزمة التي بدأت بالتطور إلى «التصعيد العسكري»، خلال اليومين الماضيين. الوساطة الجديدة تأتي عبر قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي زار السليمانية الخميس الماضي، في مسعى لـ«ترطيب الأجواء» بين بغداد وأربيل.

سليماني؛ الذي التقى القادة الأكراد في الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحادي الوطني الكردستاني، حسب تصريح أفاد به مصدر رفيع لـ«القدس العربي»، زار قبر رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني.

وتضاربت الأنباء حول زيارة مواصلة سليماني زيارته للإقليم، ففيما أكد المصدر، أن سليماني متواجد في بغداد «الآن»، ولا صحة للأنباء التي نُقلت عن تواجده «حالياً» في كردستان. قالت قناة «العالم» الإخباريـة الإيرانية في تقرير لها، أن «سليماني، التقى في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مسؤولين كرد، وبحث معهم سبل حل الازمة المتصاعدة بين أربيل وبغداد».

من زاوية أخرى، كشف المصدر عن «مفاوضات يقودها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لغرض تسليم كركوك والمؤسسات الحكومية للدولة، ونقاط البيشمركة للجيش».

وتابع: «المفاوضات تتضمن تنفيذ شروط الحكومة، وتغيير محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم»، مشيراً إلى إن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني موافق على ذلك، لكن جناح كوسرت رسول (النائب الأول لسكرتير الاتحاد) معارض».

وأضاف: «التسريبات تقول هناك ضغوطات قوية على مسعود بارزاني للاستجابة لطلبات الحكومة، لتجنيب الإقليم المواجهة مع بغاد لأنها ستكون خاسرة».

وعن المهلة التي منحتها الحكومة لـ«البيشمركه» للانسحاب من كركوك، أوضح المصدر إن «معصوم هو الذي طلب من العبادي مهلة الـ48 ساعة»، لافتاً إلى إنها تعدّ «آخر محاولة لحل الأزمة من دون قتال».

«اتحاد القوى» يساند «الإجراءات الحكومية»

وفي بغداد، أعلن اتحاد القوى العراقية (الكتلة السياسية الممثلة للمكون السني في البرلمان)، وقوفها إلى جانب «الإجراءات الحكومية» الرامية لحفظ وحدة البلاد.

وقال النائب عن الاتحاد محمد التميمي، في مؤتمر صحافي عقده مع بقية نواب الكتلة، إنه «كان هناك لقاء مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لجميع أعضاء الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية في مجلس النواب، والتي تعدّ الممثل الرسمي للمحافظات السبع (السنية)».

وأضاف قائلاً: «الحديث كان واضحاً وصريحاً، حول وحدة العراق، والتأكيد بأنه لم تقدم مبادرة رسمية من تحالف القوى، بل إن الموقف الرسمي للتحالف هو مع وحدة العراق وإجراءات الحكومة ورئيس الوزراء ببسط سيطرتها على كل العراق وفقا للدستور العراقي».

وأكد أن «من يمثل تحالف القوى هم أعضاء الهيئة السياسية، وإن أي موقف رسمي يصدر فسيكون من هؤلاء الذين حضروا اليوم (أمس)، والذين أكدوا أن لا تفاوض على تجزئة العراق، وأن أي تفاوض سيكون تحت سقف الدستور، وكل ما يأتي خارج هذا الإطار سيكون مرفوضاً».

وأعلن نواب الاتحاد عن دعمهم لـ«جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتحديداً في كركوك والمناطق المتنازع عليها».