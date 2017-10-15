﻿قرار بوقف عمليات تجريف «تل السكن» الأثري استعدادا للتنقيب عن المكان الأقدم من الأهرامات

غزة ـ «القدس العربي»: بالرغم من الانتصار الذي حققه التاريخ على الجغرافيا، في قطاع غزة بفعل أصوات غاضبة من العديد من الشبان، وأساتذة التاريخ والآثار، وكذلك المؤسسات الحقوقية، بإصدار الجهات الحكومية في القطاع أمرا بوقف عمليات التجريف في موقع «تل السكن» الأثري وسط قطاع غزة، لتحويله إلى مكان سكني، إلا أن هناك مخاوف بأن تكون عمليات الحفر وتسوية الأراضي التي قامت بها «أنياب الجرافات»، قد أحدثت ضررا في هذا المعلم التاريخي، الذي شيد قبل أهرامات مصر.

ففي أعقاب موجة انتقاد غاضبة من قبل شبان ومختصين، فتحوا ملف موقع «تل السكن» الأثري، للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يمثل معلما تاريخيا مهما، بعد بدء عمليات التجريف وتسوية الأرض، التي قامت بها جرافات في تلك المنطقة التي تكثر فيها الكثبان الرملية، بعد أن وزعتها السلطات الحكومية في غزة، كغيرها من المناطق، في وقت سابق على الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة حماس خلال السنوات الماضية، كبديل عن قيمة متأخرات رواتبهم الشهرية، صدر قرار من الجهات الحكومية بوقف عمليات التجريف في تلك المنطقة، دون أن تعرف الخطوة اللاحقة لهذا القرار، وكيفية حماية هذا الموقع التاريخي المهم.

قرار بوقف التجريف

وأكدت وزارة السياحة والآثار وإلى جانبها كافة الجهات الرسمية في غزة، التزامها بالمحافظة على آثار وحضارة الشعب الفلسطيني، وواجبها في حمايتها من الاندثار أو الاعتداء عليها. وأعلنت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، التي تسلمت قبل أسبوعين فقط مهام إدارة الوزارة في غزة،، توقف الاعتداء وكافة أعمال التجريف في موقع «تل السكن» الأثري في غزة. وأكدت على ضرورة حماية التراث الثقافي الفلسطيني، كونه مسؤولية جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وكونه أيضا بمثل «جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني»، وطالبت كافة الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها، ولم تنس الوزيرة الفعاليات الشعبية والشبابية التي شاركت في الحملة ضد التجريف، وقدمت لها الشكر لمساعدتها في حماية هذا الموروث الثقافي، كما شكرت كافة المسؤولين الذين عملوا على حماية الموقع.

المكان أقدم معلم تاريخي

و»تل السكن» هو موقع أثري يقع شمال وادي غزة الذي يبعد 5 كيلومترات، جنوب مدينة غزة، وتم اكتشافه في عام 1998، خلال أعمال تجريف لبناء أبراج سكنية في المكان، ويعتبر من أقدم المناطق الأثرية التي تم اكتشافها في فلسطين، ويعود تاريخه إلى العصر البرونزي، وهو العصر الذي كان يسكن فيه الكنعانيون فلسطين.

ووفق علماء الآثار، فإن هذا المكان بني قبل خمسة آلاف عام، وأنه يسبق بناء أهرامات مصر بحوالى ألف عام. وكان أهم الاكتشافات التي عثر عليها في الموقع، الطبقات الأثرية التي يتراوح ارتفاعها ما بين 4-8 أمتار التي قدمت لمحة أولى عن تاريخ المكان، كما تم العثور على بقايا منازل ومنشآت محلية، وأسطح مبان مشيدة من الطوب الأحمر، وبقايا جدران وأسوار معمارية من الطوب اللبني. وعثر في الموقع أيضا على العديد من المكتشفات الأثرية التي تعود للحضارة المصرية الفرعونية، ووجد في المكان فخار مصري الصنع تم استيراده مباشرة من منطقة وادي النيل، كذلك عثر على بقايا فخارية مهجنة تجمع بين الآثار الفرعونية والكنعانية، كما عثر فيه على طواحين وأنصال حجرية كنعانية.

وشهدت الأيام الماضية حملات شبابية وإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى وقف التجريف، تخللها إعلان البعض الذهاب بعوائلهم للمكان للاحتجاج على عمليات التجريف.

أبرز النشطاء كان الشاب فضل العطل، وهو الذي خصص حسابه على موقع «فيسبوك» للدفاع عن الموقع الأثري، ودعوة المهتمين لمشاركته في الاحتجاجات اليومية في المكان، حتى يتوقف الأمر. وكتب الناشط العطل على حسابه يقول قبل صدور قرار وقف العمل «أناشد كل المثقفين والنشطاء الاستمرار في هذه الوقفة التضامنية، لحين إصدار قرار وطني من حكومة الوفاق الوطني، بوقف المهزلة في حق التاريخ الفلسطيني».

وكثيرا ما وضع العطل على حسابه صورا للمكان، وأخرى للجرافات خلال عمليات الحفر التي أكلت جزءا من الموقع، وترافق ذلك مع مساندة من عدة جهات حيث أطلق مثقفون ونشطاء، عريضة إلكترونية لوقف تجريف وتدمير موقع «تل السكن» ، ودعوا رئيس الحكومة خلالها للتدخل العاجل، إضافة إلى مطالبات من جهات حقوقية بوقف عمليات التجريف، وكان أكثر الفعاليات الاحتجاجية علوا للصوت، الوقفة التي نظمها عصر يوم الجمعة الماضي، العشرات من المثقفين والصحافيين والكتاب وأساتذة الجامعات ومختصي الآثار، في موقع تل السكن».

وقد دفع الضغط الشعبي والحقوقي المسؤولين في غزة، إلى عقد اجتماع يوم السبت، وهو يوم العطلة الأسبوعية، للإعلان عن وقف عمليات التجريف في المكان. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، عن عقد اجتماع لجهات حكومية في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شارك فيه النيابة العامة ووزارة السياحة والآثار وسلطة الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي، حيث أوضح أن الاجتماع خرج بالالتزام بعدم السماح ومنع أي أعمال تجريف في المنطقة، التي جرى تحديدها وتخصيصها كـ «حرم للموقع الأثري»، وذلك السكن» بحضور خبير فرنسي، وعدد من اساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية.

وأعلنت كذلك سلطة الأراضي إنها ستقوم بأعمال رفع المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتحديد الحدود للموقع خلال 24 ساعة، على أن تتولى وزارة السياحة إقامة سياج محيط بالموقع، على أن تكون إقامة الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري.

وقال جمال أبو رديدة مدير عام وزارة السياحة والآثار في غزة لـ «القدس العربي»، إن عمليات التجريف قد توقفت بشكل كامل، بعد قرار النيابة العامة بهذا الخصوص، موضحا أن وزارته تعمل على بناء سياج لهذا الموقع الأثري. وعبر عن عدم رضاهم في الوزارة عن قرار التجريف وتوزيع الأراضي السابق، وقال إن عمليات التجريف التي تمت لم تصل إلى عمق المنطقة الأثرية، وإنها تمت على الأطراف فقط.

وسألت «القدس العربي» المسؤول في الوزارة، عن الموعد الذي حدد لبدء عمليات التنقيب عن الآثار، فأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى موازنات كبيرة لا تتوفر حاليا، وأن الأمر بحاحة إلى قيام جهات دولية مختصة لتنفيذ هذا الأمر، موضحا أن الوزارة في غزة قامت خلال الفترة الماضية بإعداد مشاريع كثيرة لحماية آثار غزة، وأن منظمة «اليونسكو» قامت فقط بتنفيذ مشروعين لترميم الآثار فقط.

وبالرغم من هذه الخطوة المتأخرة من قبل الجهات الحكومية لحماية الموقع الأثري، إلا أنه لم يعرف بعد إن كانت عمليات التجريف قد أصابت هذا الموقع الأثري الذي يحتاج إلى التنقيب بأذى أم لا، خاصة وأن عمليات الحفر والتجريف وتسوية الأراضي، تمت من قبل عمال من دون وجود خبراء أو مختصين في الوقت السابق. وسيتضح مدى الضرر من عدمه الذي أصاب هذا الموقع الأثري القديم، عند بدء عمليات التنقيب عن هذا المعلم الأثري، بوصول طواقم متخصصة من مختصي الآثار، برفقة الخبير الفرنسي جون باتيست.

تقليص مساحة الموقع

وتشير معلومات حول الموضوع، أن ما تبقى من مساحة تلك المنطقة التاريخية الأثرية، يصل إلى 30 دونما، من أصل 100 دونم، أي ما يقارب الثلث، في حين استغلت أجزاء كبيرة من المكان في البناء. لكن الناشط في مجال الدفاع عن الموقع والباحث في الآثار العطل، قال لـ «القدس العربي»، التي استفسرت منه عن آخر التطورات، إن عمليات أتت على نحو 70% من الموقع الأثري، احتوت على جدران طينية، وأوان فخارية وغيرها من الآثار. ووصف قرار وقف العمل بأنه حمل «تطورا إيجابيا»، لكنه قال إنه سينتظر أسبوعا للحكم على القرار، بعد معرفة المنطقة التي ستخصص كموقع أثري.

وفي هذا السياق أكد سكان يقطنون على مقربة من المكان، أن الفترة السابقة شهدت قيام شاحنات بنقل كميات كبيرة من الرمال والطين من تلك المنطقة، التي جرى العمل على تسويتها، لتوزيعها على الموظفين الحكوميين.

وكان الخبير الفرنسي الذي عاد مجددا إلى قطاع غزة، بعد أن غادرها في عام 2007، بعد فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، حين توقفت وقتها مهمته ضمن بعثة أرسلتها بلاده للتنقيب عن آثار غزة، عبر في تصريحات أوردها موقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، عن صدمته من هول المشهد وحجم الإهمال والدمار الذي طال المكان، مؤكداً أن عملية التعدي التي بدأت في عهد السلطة الفلسطينية سابقاً واستمرت حتى عهد اللجنة الإدارية، التي جرى حلها قبل ثلاثة أسابيع، أدت لتدمير أسوار المدينة الكنعانية والبوابة التي كانت موجودة في الجهة الغربية. وقال إن أخطرها كان التجريف الأخير والذي طال معالم هامة في صلب المدينة الأثرية.