﻿إسرائيل وفلسطينيو الداخل… اليسار ينضم لليمين في استبدال الاحتواء بالاستعداء

الناصرة – «القدس العربي»: منذ سنوات تبددت حتى الفوارق الشكلية واختلافات الأسلوب بين اليمين وبين اليسار الصهيونيين، وصارا يتنافسان في استبدال الاحتواء بالاستعداء لفلسطينيي الداخل رغم كونهم مواطنين في إسرائيل ويشكلون 17٪ من سكانها.

واستفزت تصريحات الرئيس الجديد لحزب «المعسكر الصهيوني» المعارض آفي غباي الفعاليات السياسية الفلسطينية في إسرائيل بعدما قال إنه لن يشرك القائمة العربية المشتركة في أي ائتلاف حكومي يشكله مستقبلا، متنافسا بذلك مع اليمين الحاكم ومنسجما مع خطاب الكراهية السائد.

وفي حديثه في فعالية منتدى «سبت الثقافة» في مدينة بئر السبع، قال غباي وهو يهودي من أصول مغربية إنه لن يجلس مع «القائمة المشتركة» في الحكومة نفسها ، وإنه لا يرى أي رابط بينه وبينها. وتابع أنه يأمل في أن يعود وزير الأمن السابق، موشي يعالون، إلى السياسة، وينضم إلى حزب «المعسكر الصهيوني». وحسب غباي فإنه يجب على حزب «المعسكر الصهيوني» أن يعزز قوته في المجال الأمني، وأنه من المؤكد أنه يكون هناك تحصين مكان متقدم في القائمة الانتخابية لرجل أمن باعتبار أن ذلك «مهم جدا» بنظره، لأن الهدف في نهاية المطاف هو الفوز في الانتخابات.

اليونسكو والإرهاب

وفي حديثه عن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، قال غباي إنه يجدر تذكر أن ترامب أكد مرتين أمام الكونغرس أن إيران ملتزمة بالاتفاق. موضحا أن إيران تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل، ولكن ليس وجوديا، وتابع متجاهلا جرائم الاستيطان والاحتلال «لا شك في أنه يجب منعهم من الوصول إلى السلاح النووي». وفي حديثه عن الانسحاب من منظمة التربية والتعليم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «اليونسكو»، قال إنه يجب على إسرائيل أن تهتم بمصالحها، ويجب «مواصلة الضغط لفرض عقوبات وخاصة في مجال «الإرهاب».. وقال إنه يأمل في أن ينفذ ترامب المرحلة الثانية، ولا يكتفي بالخطابات. وإذا انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو، فيجب ألا تظل إسرائيل هناك، بغض النظر عمن هو المدير العام للمنظمة.

نزع الشرعية عما تبقى من اليمين في الحكم

وعقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالتأكيد على أن أقوال آڤي غباي هي نسخة مكررة وبائسة لأقوال قادة حزب العمل طيلة العقديْن الأخيرين. لافتا إلى أن هذه السياسة والتوجهات غير الديمقراطية قد أثبتت فشلها. معللا ذلك بالقول إن من يريد أن يكون ظلا لليمين، فالمواطنون يفضّلون الأصل العنصري الواضح على الظل الباهت. وشدد في بيان على أن من يسعى لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وممثليهم فهو يقدم هدية جليلة لليمين ويخدم سياسته مباشرة.

وأكد أنه صحيح أن حكومة بنيامين نتنياهو هي خطيرة جدًا على مستوى تعميق الاحتلال، والتحريض ضد المواطنين العرب، والنهش بالهامش الديمقراطي، وتعزيز السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، ولكن هذا لا يعني أن غباي سيحصل على دعم القائمة المشتركة ، بل إن هذا الأمر يتطلب منه مواقف واضحة بقضايا السلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي، كي نتدارس موقفنا».

وأكد عودة أن حزب العمل عرف دائمًا كيف يضرب ذاته ويقوّي اليمين، وأهم الإمكانيات لتغيير الحكم، هو شرعية المواطنين العرب وممثليهم، وهذا ما يفهمه نتنياهو جيدًا، وما يجبن غباي عن الاقتناع به. كما أوضح عودة بأن ممثلي المواطنين العرب ليسوا عبثيين بعملهم السياسي، وهم يريدون انتزاع الإنجازات لشعبهم، ويقومون بذلك حتى في ظل حكومة اليمين، ولكن الأساس في عملهم هي الرؤيا الاستراتيجية المبنية على تحقيق السلام الحقيقي والمساواة القومية والمدنية، والديمقراطية والعدل الاجتماعي لكل المواطنين. معتبرا أن هذه المبادئ هي الموجه الأساسي لكل مواقفهم.

يشار أن قادة سابقين لحزب « المعسكر الصهيوني» استخدموا التهويش ضد فلسطينيي الداخل لتحسين صورة الحزب وزيادة فرصة الانتخابية في شارع إسرائيلي ينحو لليمين تتعمق فيه الكراهية والعدوانية.

كتلة داعمة

وترفض الأحزاب العربية منذ دخولها انتخابات الكنيست الأولى المشاركة بالحكومات الإسرائيلية، لكنها ساهمت في منع سقوط حكومة اسحق رابين (1993-1996) من خلال ما يعرف بـ « الكتلة الداعمة « من خارج الائتلاف، وذلك بهدف منح فرصة للتقدم بتطبيق اتفاق أوسلو وقتها.

وقالت النائبة عايدة توما سليمان من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في «القائمة المشتركة»، إن حزب «العمل» ورئيسه الجديد آفي غباي، يؤكدان أن هذا الحزب عاد لجذروه التاريخية التي وضعت أسس سياسة التمييز العنصري، وشنت أخطر الحروب الاستراتيجية الاحتلالية.

وتوضح توما- سليمان لـ «القدس العربي» أنه على هذا الاساس يأتي خطاب غباي دون أن يسأل إذا «القائمة المشتركة» معنية أصلا بأن تكون في ائتلاف حكومي كهذا، يوطد سياسات الاحتلال والتمييز القومي العنصري. وقالت إن كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة، التي يقودها حزب «العمل»، لا يمكنها أن تكون بديلا لحكومة اليمين المتطرف، وهذا ما يؤكده أداؤها البرلماني في السنوات الأخيرة، ولكن بشكل خاص في العامين الأخيرين، اللذين سجلا ذروة غير مسبوقة بالقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان.

الكانتونات الفلسطينية

واستذكرت أيضا أن حزب «العمل» عاد الى جذروه التاريخية، أيضا من خلال إعادة صياغة برنامجه السياسي في مطلع العام الماضي، طارحا حل «الكانتونات الفلسطينية» المحاصرة بجدران الاحتلال، وتأجيل لأجل غير مسمى للدولة الفلسطينية، منبهة إلى أن هذا برنامج حزب «الليكود» منذ سنوات التسعين، يتبناه حزب «العمل» في هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس، فإن حزب «العمل» قد يرى بتحالف «البيت اليهودي» الاستيطاني شريكا طبيعيا له، وبذلك لن يكون شريكا بطبيعة الحال للقائمة المشتركة وأحزابها.

وخلصت للقول إن واقع الحال يؤكد «أننا كممثلين لفلسطينيي الداخل، وأيضا لقوى يهودية مناهضة للاحتلال والعنصرية، لا نرى أنفسنا شركاء في أي حكومة من حكومات إسرائيل التي سترسخ عقلية الحرب والاحتلال والاستيطان، وتعمق سياسات التمييز»، معتبرة أن وجود ممثلين لفلسطينيي الداخل في الكنيست، هو شكل من أشكال الكفاح، المتصل عضويا بالنضال الميداني الأساس، لمواجهة كل هذه السياسات.

يشار في هذا السياق أن النائب العربي في «المعسكر الصهيوني» أعرب عن أسفه لتصريحات غباي، وسبق أن قال قبل أسبوع في حديث إذاعي إنه غير واثق إذا كانت هناك حاجة بعد لبقاء عرب في البرلمان الإسرائيلي لعجزهم عن التغيير.