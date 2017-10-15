﻿وقف محاكمة مرسي بتهمة «التخابر مع حماس» بسبب ردّ المحكمة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أوقفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، أمس الأحد، وقف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات «إرهابية» داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ»التخابر مع حماس»، لحين الفصل في طلب الرد.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة : «ورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة يتضمن وجود دعوى طلب رد مقامة من عصام العريان مقيدة برقم 1201 قضائية وتحدد لها جلسة 12 أكتوبر 2017 لنظرها، وتحدد لها الدائرة 19 إجراءات لنظرها، ومرفق في الكتاب طلب عمل إجراءات الرد الموثق من عصام العريان بناء على طلبه وقد تأشر منه على الطلب وأنه قد علم بالجلسة وسوف يبدي أسباب الرد في الجلسة وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع».

وفي نهاية الجلسة، أكدت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 162 بقانون المرافعات، تقرر وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم من عصام العريان.

وتواصل محكمة الجنايات المصرية محاكمة مرسي و23 من قيادات جماعة «الإخوان»، بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، على الرغم من التقارب بين النظام المصري والحركة في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارات لقيادات الحركة إلى القاهرة وعقد لقاءات مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، وتغيير الإعلام المصري تناوله للحركة من وصفها بـ«الإرهابية»، إلى الحديث عن قبول الحركة للمصالحة وعملية السلام.