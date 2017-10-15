﻿لجنة عائلات معتقلي حراك الريف تحذر السلطات المغربية من تعريض حياتهم للخطر

الرباط –« القدس العربي»: حذرت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، الدولة المغربية من التمادي في تعريض حياة أبنائهم للخطر، بسبب التدهور الخطير الذي آلت إليه وضعية عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ أسابيع، مستحضرين في هذا السياق حالة المعتقل السياسي رضوان أفاسي المهدد بفقدان حياته من جراء مضاعفات دخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وقال بلاغ للجنة أرسل لـ «القدس العربي» إن أفاسي تعرض في الأيام الأخيرة لنوبات قلبية استدعت نقله مرتين إلى المستشفى يوم الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، احتجاجا على الحكم القاسي والباطل الذي صدر في حقه ومطالبته بإعادة النظر في ملفه وإنصافه عبر محاكمة عادلة ضامنة لشروط البراءة من التهم الملفقة له.

واكدت العائلات أن «حالة رضوان أفاسي ليست الوحيدة، فلدينا في سجن عكاشة خيرة أبنائنا المعتقلين وأطهرهم مازالوا في إضراب مفتوح عن الطعام يواجهون الموت بشهامة وعزة النفس دفاعا عن براءتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة»، وسجلت «بأسى وحرقة تمادي مؤسسات الدولة في التنصل من مسؤولياتها الدستورية وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».

وقالت إن «أجهزة الدولة تتجاهل مطالب المعتقلين العادلة والمشروعة والتي في مقدمتها؛ إطلاق سراحهم، وإسقاط كل الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم بناء على تهم باطلة كيدية لفقت لهم في ظلام مخافر الشرطة والتعامل معهم كمعتقلين سياسيين من داخل السجون»، مشيرا إلى أن المعتقلين يتعرضون لممارسات سادية وعنصرية وتم ترك مجموعة منهم يواجهون الموت.

إجراءات انتقامية

وحذرت العائلات «الدولة من تماديها في التنكيل بأبنائها المعتقلين عبر ممارسات سادية وعنصرية انتقامية من داخل سجون العار، مثل ما يحصل من داخل سجن عين عيشة السيئ الذكر، حيث وردتنا أخبار من عائلة المعتقل أيوب زغدود تفيد تعرض الأخير للتعذيب والضرب المبرح وللشتم والسب بألفاظ عنصرية لمدة ثلاثة أيام متتالية من طرف حراس السجن».

واعتبروا أن «مثل هذه الإجراءات الانتقامية تبين طينة المسؤولين عن مؤسسات يفترض فيها الإصلاح والتهذيب وليس العنف والانتقام، ونتائجها لن تكون سوى دفع المعتقلين إلى الدخول في إضرابات استشهادية دفاعا عن كرامتهم وكرامة عائلاتهم التي تعاني في صمت من سياسة العقاب الجماعي الذي تنهجه الدولة في حق منطقتنا وأبنائها المعتقلين».

وشددت على أن «هذه السلوكات الانتقامية واللاإنسانية الممارسة في حق معتقلينا من طرف مؤسسات الدولة وأجهزتها، تعبر عن إفلاس أخلاقي وانهيار خطير يهدد لحمة المجتمع وتماسكه وإيمانه بالعيش المشترك»، داعيا مؤسسات الدولة المعنية بقضية المعتقلين، إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يمارس على معتقلينا بسجون العار وبالأخص من داخل سجن عين عيشة». وحذرت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف «الدولة من سعيها لتعميم مقاربتها القمعية لحراك الريف على الشعب المغربي قاطبة حيثما خرج للاحتجاج سلما على سياسة التجويع والتعطيش والتجهيل والتهجير، ونطالبها بدل ذلك الوفاء بالتزاماتها المجتمعية والإنصات لمطالب الشعب وتمكينه من حقه في الاحتجاج السلمي والعمل على تحقيق مطالبه». وبرغم حالتهم الصحية المتدهورة بسبب إضرابهم عن الطعام المستمر منذ عدة أسابيع، أعلنت مجموعة من معتقلي حراك الريف في سجن عكاشة في الدار اليضاء مقاطعة شرب الماء، تضامنا مع معتقلي «انتفاضة العطش»، في زاكورة.

وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، إن شقيقه اتصل به، وأخبره أنه قاطع رفقة زملائه في السجن، الماء والسكر وذلك بعد اعتقال عدد من المحتجين في مدينة زاكورة، لمطالبتهم بالماء الصالح للشرب.

اعتقال المزيد من الناشطين

واعتقلت السلطات 23 شابا في مدينة زاكورة جنوب المغرب أطلق عليهم معتقلي «ثورة العطش» احتجوا على ندرة المياه في مدينتهم ووجهت لهم تهم متعددة من بينها المس بالأمن الداخلي للدولة، والتجمهر غير المرخص له.

وقال احمجيق إن معتقلي الحراك يعلنون عبر معاركهم الداخلية وراء القضبان، رفضهم لاستمرار الاعتقالات، إضافة إلى المضايقات، التي تتعرض لها هيأة دفاع المعتقلين.

وتداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، تعرض السجين أيوب زغدود، المعتقل في السجن المحلي بتاونات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة للتعذيب، وهو ما نفته إدارة السجن وأكدت أن ما تدوول لا أساس له من الصحة، نافية تعرض النزيل لأي اعتداء أو تعذيب أو تعنيف، مؤكدة أنه يستفيد من جميع الحقوق التي يضمنها له القانون، شأنه في ذلك شأن جميع النزلاء.

وأكدت إدارة المؤسسة في بيان لها، أن جميع النزلاء يستفيدون بشكل يومي من الوجبات الغذائية الثلاث المقدمة لهم من طرف الشركة المفوض لها، وفق الشروط والبرامج المسطرة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث الجودة والكمية، وذلك تحت التتبع والمراقبة.

واضافت إن أخت السجين أكدت عدم تعرض أخيها للتعذيب على أيدي موظفي المؤسسة، وذلك في تعليق لها على هذه الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي.

منع وقفة احتجاجية

منعت السلطات في مدينة الحسيمة الأحد وقفة احتجاجية نظمها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أمام السجن المدني مدينة الحسيمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف والمعتقلين السياسيين بالمغرب كافة وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منهم.

واستنكر المنتدى في بيان أرسل لـ «القدس العربي» هذا «المنع الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ويعكس التراجع الخطير على مستوى كافة مجالات حقوق الإنسان ويجسد عمليا حالة الاستثناء التي تعيشها المنطقة» وعبر عن إدانته لـ »المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تعاطيها مع الحراك بالريف وباقي جهات الوطن».

وكان المنتدى قد دعا عائلات المعتقلين وكل الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية ولجان دعم ملف المعتقلين ودائرة التعاطف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرمزية أمام بوابة السجن المدني بالحسيمة من أجل التنديد بأوضاع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم والدعوة إلى تلبية مطالب الحراك الشعبي في الريف.

وذكر في دعوته أن هذه الخطوة تأتي «بناء على التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف معتقلي الحراك الشعبي في الريف، المتمثلة في الانتهاكات المسجلة أثناء محاكمتهم ووضعيتهم داخل السجون التي عرفت درجة الخطر والمس بحقهم في الحياة». وأشار «منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب»، أنه راسل كلا من «رئيس الحكومة ووزير الدولة في حقوق الإنسان وزير العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج للتدخل على وجه الاستعجال لإنقاذ حياة المعتقلين ووقف معاناتهم وعائلاتهم, بعد تفاقم أوضاع المعتقلين عامة والمضربين عن الطعام منهم على وجه الخصوص، حملنا فيها المسؤولية كل حسب وظيفته واختصاصه».

وشدد على أن «منسق المنتدى قام بمساعيه منذ بدء الاعتقالات آخرها طلب الإذن لزيارة المعتقلين المضربين عن الطعام في السجن المحلي عين السبع في الدار البيضاء والسجن المحلي في الحسيمة، والتي لم يتلق بصددها أي جواب ومن دون تسجيل أي تدخل استباقي جاد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدى الأجهزة الساهرة على إنفاذ القوانين».

وعود كاذبة

وأكد المنتدى من خلال التنبيهات الكثيرة لكل من له ولاية النظر في ملف المعتقلين، ضرورة لفت الانتباه في أكثر من مناسبة إلى أن ملف المعتقلين هو موضوع عودة الاعتقال السياسي والاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تعين الترافع عليه من هذا المنطلق والدعوة إلى نبذ أساليب الدولة في ربح ناصية التفاوض والالتفاف على قضيتهم المركزية بالوعود الكاذبة في إطلاق سراحهم عبر وساطات تفتقر لكل الضمانت القانونية والسياسية بتركيع المعتقلين والضغط على ذويهم، وتأليب بعضهم على بعض، هذه الظروف أفقدتهم الثقة من كل المبادرات لعدم صدقيتها وقدرتها على التقرير والحسم ما حذا بهم إلى تأجيج الاحتجاج وتصعيده عبر دخولهم في إضرابات مفتوحة عن الطعام تنذر بوقوع مآسٍ إنسانية تنضاف لسجل الدولة في تاريخ الانتهاكات».

وحمل المنتدى الحقوقي الدولة المغربية بجميع مؤسساتها الدستورية والقانونية قضاء وسلطة تمثيلية أو تنفيذية، المسؤولية كاملة فيما قد تسفر عنه الأوضاع الكارثية التي تعرفها منطقة الريف، والمآسي الإنسانية التي نتجت عن سياسة الحسم الأمني وتصفية الملف عبر استعمال القضاء، وأثرها المدمر في ساكنة الريف وعائلات المعتقلين ومعاقبتها وحصارها ما يؤدي إلى إذكاء التوتر و زرع الكراهية.