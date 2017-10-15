﻿فتح وحماس تستبقان قدوم وفود الضفة لغزة بتطابق المواقف حول طرق «تمكين الحكومة» من السيطرة على الأمن والمعابر

غزة ـ «القدس العربي»: مجددا أكد قادة بارزون من حركتي فتح وحماس، الاستمرار في سير قطار المصالحة، الذي انطلق بتوصلهم الأسبوع الماضي إلى اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة، ينص على تطبيق بنود المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من ممارسة كامل عملها، بما في ذلك استلام مهام الأمن والمعابر في غزة، خلال فترة أقصاها الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومع ترقب بدء الحكومة بممارسة عملها في إطار عملية تمكينها من العمل، وفق الاتفاق، الذي وقع في مقر المخابرات المصرية، بعد 30 ساعة من «اللقاءات الثنائية»، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحد أعضاء وفد الحركة في حوارات القاهرة، الذي يشغل منصب وزير الشؤون المدنية، إن الحكومة سترسل طواقمها المهنية والمتخصصة في قضية إدارة المعابر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل للبدء في مسألة التمكين. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، سيناقش مع قادة أجهزة الأمن في الضفة الغربية، موضوع ذهابهم إلى قطاع غزة من أجل إعادة بناء وتوحيد المؤسسة الأمنية. واعتبر في تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلسطينية، أن لاتفاق الذي جرى في القاهرة يعد «باكورة إنهاء الانقسام للوصول للمصالحة الوطنية».

وأكد في الوقت ذاته أنه يتضمن مجموعة من القرارات، لها جدول زمني واضح، من أجل تمكين الحكومة من بسط صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، لافتا إلى أن القضايا التي تم الاتفاق عليها في القاهرة «تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق»، موضحا أن «مفتاح التمكين للحكومة هو المعابر والجباية المالية».

وأشار الشيخ إلى أن موضوع معبر رفح له خصوصية، باعتبار أن هناك مجموعة من الاشتراطات التي تحتاج إلى «تهيئة الظروف الكاملة لفتح المعبر بشكل دائم». وأكد أن زيارة أعضاء اللجنة المركزية للحركة إلى قطاع غزة ستزداد خلال الأيام المقبلة، من أجل الاطلاع والتعاطي مع القضايا التنظيمية والعامة، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية، مؤكدا على توجيهات الرئيس محمود عباس بضرورة توجه أعضاء اللجنة المركزية إلى غزة بشكل دائم.

وبخصوص الترتيبات لعقد اجتماع موسع للفصائل، قال الشيح إن هناك «مجموعة من القضايا الكبيرة تواجهنا في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيجري يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في القاهرة»، لافتا إلى أنه سيجري خلال اللقاء مناقشة كل القضايا التي تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني، والشراكة في أطر منظمة التحرير والقواعد والثوابت الفلسطينية التي تحكم ذلك».

وتطابقت تصريحات الشيخ، مع تصريحات الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد أعضاء وفد الحركة في حوارات المصالحة، بخصوص ما جرى مؤخرا في القاهرة، والترتيبات للمرحلة المقبلة. فقد أكد الحية أن لقاءات القاهرة الأخيرة جاءت من أجل «وضع الأسس لقيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يعيق عملها».

وأضاف في تصريح صحافي وزعته حركة حماس، وهو يشيد بما جرى التوصل إليه مؤخرا من اتفاق لتطبيق المصالحة «قطار المصالحة انطلق نحو تحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة السياسية». وشدد على أن لقاءات القاهرة كانت لـ «وضع آليات لالتزام حكومة الوفاق بكل مسؤولياتها في غزة، وإزاحة أي عقبة أمامها»، مؤكدا أن كل مسؤوليات غزة اليوم هي على عاتق حكومة الوفاق.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا الخميس الماضي على اتفاق يقضي بتطبيق بنود اتفاق المصالحة الرئيسي الذي جرى التوصل إليه في عام 2011، وذلك من خلال تطبيق الاتفاق «خطوة خطوة» تبدأ بتمكين الحكومة من العمل بشكل كامل في غزة، بما في ذلك تسلم المعابر.وبشأن رفع «الإجراءات الحاسمة» التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، قال الحية إن مسؤولية القطاع كاملة تقع على عاتق حكومة الدكتور رامي الحمد الله، معرباً عن أمله في أن تسارع حكومة الوفاق إلى «رفع الظلم عن المواطنين في قطاع غزة». وأضاف «نأمل أن تسارع حكومة الدكتور رامي الحمد الله إلى فكفكة أزمات قطاع غزة الذي هو رافعة للقضية الفلسطينية وصاحب الانتصارات ويستحق أن ترفع القبعة له ويرفع عنه كل ضيم».

وحول لقاء الفصائل المقبل في القاهرة الشهر المقبل، قال إنه سيبحث ملفات عديدة، تتمثل في المجلس الوطني والانتخابات العامة وتشكيل حكومة وحدة والمصالحة المجتمعية وكذلك ملف الحريات العامة. وحول ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة، قال الحية إنه تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث ملف الموظفين المدنيين في حكومة غزة، الذين واصلوا العمل معها بعد أحداث 2007 وكذلك المستنكفين على قاعدة تطبيق القاهرة 2011 ودمجهم في المؤسسة الحكومية. ولفت إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول الحالي لموظفي غزة، بإشراف وزير المالية شكري بشارة، فيما ستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني وفق الاتفاق.

وفيما يتعلق بالموظفين الأمنيين، أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم رؤساء الأمن في غزة والضفة «ليضعوا خريطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات»، على أن يُعرض ذلك على فتح وحماس في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبخصوص ملف المعابر، أكد القيادي البارز في حماس أن هيئة المعابر التابعة للحكومة هي من ستتولى إدارة المعابر، مشيراً إلى أنه يوم تسلم الحكومة المعابر ستكون ملزمة بدفع رواتب الموظفين. وحول معبر رفح بين أن ذلك يحتاج لـ «رؤية شاملة وخطة» حتى تدير الحكومة المعبر ووضع رؤية متكاملة بهذا الخصوص، مطالبا مصر بفتح المعبر من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في غزة. وأكد في ذات الوقت أن اتفاقية المصالحة في القاهرة 2011، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد على «ضرورة أن ينعم كل فلسطيني بالمصالحة»، لافتا إلى أن «المصالحة المجتمعية» ستكون في غزة والضفة.

وبشأن ما يعرف بـ»قرار السلم والحرب»، أكد الحية على أنه ليس من حق أي أحد أن يخوض حربا أو مفاوضات منفرداً. وأضاف «هذه الحالة من القرار الموحد لن تكون إلا عندما تصبح الفصائل كافة مكونا أساسيا في منظمة التحرير الفلسطينية، وحينها سنخوض الحرب والسلم قضايانا كافة معا وسنضع الاستراتيجيات والرؤى معاً».