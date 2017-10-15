﻿مصدر إسرائيلي: البطريرك الأرثوذكسي في القدس يبيع أملاك الكنيسة بكل ثمن 

الناصرة – «القدس العربي»: «يبيع بكل ثمن» هذا عنوان تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن بطريرك الروم الأرثوذوكس في القدس المحتلة ثيوفيلوس الثالث، وتنسب له بيع عقارات للكنيسة لجهات صهيونية. وتظهر ثلاث وثائق أن البطريركية بقيادة ثيوفيلوس الثالث، باعت ستة دونمات في منطقة دوار الساعة في يافا داخل أراضي 48 وتشمل عشرات الحوانيت، مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار فقط، و430 دونما في منتجع قيسارية التاريخية على البحر المتوسط، تشمل أجزاء كبيرة من الحديقة الأثرية والمدرج الروماني، مقابل مليون دولار فقط.

وتعتبر البطريركية اليونانية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في البلاد، بعد «سلطة أراضي إسرائيل» ، لكن حجم العقارات التابعة لهذه البطريركية تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها لجهات إسرائيلية منذ سنوات. وتقضي هذه الصفقات بتأجير البطريركية العقارات لفترة طويلة، 99 عاما في غالب الأحيان، لكن بعد انتهاء المدة تصبح العقارات «المؤجرة» ملكا للجهات التي دفعت ثمنها، كما أن ثمن المباني الموجودة في هذه الأراضي يقدر بمئات ملايين الدولارات مما يثير شبهات حول طبيعة هذه الصفقات.

ويستدل من الوثائق الثلاث التي نشرتها «هآرتس» يوم الجمعة الماضي أنه يتبين أن الجهات التي استأجرت/ اشترت العقارات هي شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تعتبر «ملجأ الضرائب» التي تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب، وغالبا ما تكون شركات مشبوهة، ولا يمكن الحصول على معلومات حول أصحاب الأسهم في هذه الشركات أو معرفة هوية الموقعين على الصفقات، وهي صفقات تتم بواسطة محامين إسرائيليين عادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن معظم هذه الأراضي اشترتها البطريركية اليونانية الأرثوذكسية أو أنه تم نقل ملكيتها إليها وتسجيلها باسم البطريركية، ما يعني أن المالكين الأصليين وهبوا أراضي للكنيسة.

وأبرمت صفقات بيع أراضي البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في العقود الماضية مع جهات إسرائيلية رسمية، بينها ما يعرف بـ «كيرن كييمت ليسرائيل» (الصندوق الدائم لإسرائيل) و»سلطة أراضي إسرائيل». ومنذ ست سنوات، تحت قيادة ثيوفيلوس، بدأت البطريركية في القدس المحتلة بإبرام صفقات بيع أراضي وعقارات لجهات خاصة. والصفقات المعروفة حتى الآن، أي التي تم فضح أمرها، تتعلق ببيع معظم أراضي البطريركية في القدس المحتلة وقسم من الأراضي في يافا وقيسارية والرملة والناصرة وطبرية داخل أراضي 48 إضافة إلى عقارات مثل مبان وشقق وبيوت في القدس ويافا. كما تظهر الوثائق أن البطريركية باعت 27 دونما مبني عليها حوالي 240 شقة ومركزا تجاريا كبيرا في حي «غفعات أورانيم» في القدس المحتلة لشركة مسجلة في «جزر العذراء» المعروفة بأنها ملجأ للشركات المتهربة من الضرائب، وذلك مقابل 3.3 مليون دولار.

يشار إلى أن ثمن شقة صغيرة في هذا الحي يفوق الـ 400 ألف دولار وستنتهي مدة هذه الصفقة بعد 52 عاما. وإمعانا بالتمويه، بيعت هذه الأرض، في شهر آذار/ مارس الماضي، إلى شركة أخرى، اسمها «أورانيم ليميتد» المسجلة في جزر الكايمن، التي تتهرب الشركات المسجلة فيها من الضرائب. ووقع ثيوفيلوس على الصفقة الأولى في 2011، عندما «أجّرت» البطريركية مئات الدونمات في أحياء طالبية ورحافيا ونيوت في القدس الغربية لمجموعة متمولين إسرائيليين اتحدت تحت اسم «نيوت – كوميميوت».وقبل سنة تم التوقيع على اتفاق لبيع كامل لهذه الأراضي لمجموعة المتمولين نفسها، التي اتحدت تحت اسم مختلف قليلا، هو «نيوت – كوميميوت استثمارات».

وليس معروفا المبلغ الذي بيعت به هذه الصفقات والشريك الوحيد في الشركة المعروف هو رجل أعمال اسمه نوعام بن دافيد.

يشار أن هذه الصفقات قوبلت بضجة كبيرة، خصوصا في أوساط أبناء الطائفة الأرثوذكسية العربية في البلاد، وكذلك في السلطة الفلسطينية والأردن. وصدرت دعوات بمقاطعة ثيوفيلوس وإقالته من منصبه ونعتته بأوصاف قاسية منها التعاون مع جهات صهيونية، في أعقاب الكشف عن صفقات العقارات الفاسدة والمشبوهة، التي ألحقت ضررا كبيرا بمكانة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية وبقدرتها على العمل لمصلحة أبناء الطائفة في البلاد، علاوة على حرمان أبناء الرعية من الإفادة من عقارات كنيستهم.

على هذه الخلفية تصدى العشرات من الفلسطينيين للبطريرك ثيوفيلوس قبل أيام خلال زيارته لقرية الرينة في الجليل التي وصلها تحت حراسة إسرائيلية مشددة.

وحاولت «القدس العربي» غير مرة الاتصال بالناطق بلسان بطريركية الروم الأرثوذكس أمس، لكنها لم تتلق ردا على اتصالاتها.