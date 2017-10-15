﻿علامات مرض رئيس الوزراء المصري تثير الجدل والحكومة تصرّ على النفي

القاهرة ـ «القدس العربي»: في وقت تتردد فيه أنباء عن مرض رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، تصر الحكومة على نفي ذلك رسمياً، من دون الإعلان عن تفاصيل.

ومنذ أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء تظهره محلوق الرأس، على اعتبار أنه مريض بالسرطان، وسط أنباء كثيفة عن قرب استقالته من منصبه بسبب مرضه.

لكن مجلس الوزراء المصري أعلن أمس الأحد، أن كل ما تردد بشأن مرض إسماعيل مجرد شائعات، وأن رئيس الوزراء ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.

وأضاف أن «إسماعيل يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، والذي يتنوع ما بين متابعته للمشروعات التنموية وحضور العديد من الاجتماعات واللقاءات»، مؤكدا أن «لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل، إضافة إلى تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأثارت أنباء عن إصابة إسماعيل بالسرطان الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

وقالت مصادر مطلعة إن «بيان مركز المعلومات في مجلس الوزراء، جاء ليؤكد عمل رئيس الوزراء بشكل طبيعي، لكن مضمونه لم ينف مرضه بشكل واضح ولم يشر لحقيقة المرض، حيث تطرق البيان إلى مواصلة رئيس الوزراء لأداء عمله فقط».

وسافر إسماعيل إلى ألمانيا في أغسطس/ آب الماضي، لإجراء فحوصٍ طبية، حسبما أعلن مجلس الوزراء.

وقالت مصادر حينها إنه «يجري تلك الفحوص بشكل دوري».

وقال الإعلامي المصري المقرب من النظام، سيد علي، في برنامجه «حضرة المواطن» الذي يذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، مساء أول أمس السبت، إن «رئيس الوزراء مريض».

وأضاف: «نتمنى ألا تكون هذه الأنباء صحيحة، وأن يتمتع رئيس الوزراء بصحة جيدة»، لافتا إلى أن «مسؤولا في مجلس الوزراء تواصل مع فريق إعداد البرنامج، وأكد أن إسماعيل لا يعاني من أمراض». وظهر اسماعيل بجوار السيسي، أمس، في حفل تكريم المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا.

وتواترت الأنباء منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومع انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عن إجراء تعديل وزاري موسع خلال الفترة المقبلة، يشمل تغيير رئيس الوزراء، بسبب مرضه. وأكدت مصادر داخل مجلس النواب أن «إسماعيل طلب بشكل رسمي منذ ما يقرب من شهر إعفاءه من منصبه كرئيس للوزراء نظرا لإصابته بمرض خطير يعوق عمله، خاصة في ظل ما يتطلبه هذا المنصب من مجهودات كبيرة خلال الفترة الحالية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وحسب المصادر «مرض رئيس الحكومة بدأ يؤثر على عمله خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو ما لاحظه غالبية الوزراء، إذ أنه لم يعد يتواجد في مقر مجلس الوزراء لفترات طويلة كما كان من قبل، كما أنه بدأ يظهر عليه الإجهاد بشكل مستمر».