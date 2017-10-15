﻿18 دولة توقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة في الدوحة

الدوحة ـ «القدس العربي»: تمّ أمس في الدوحة، التوقيع على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بحضور الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وممثلي عدد من الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة.

وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة، إدراكا بالتهديدات التي تواجه المناطق الجافة المعرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء ووفود من 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ووسط وشرق القارة الآسيوية، وأمريكا الجنوبية إلى جانب خمس من المنظمات الدولية، كما تم توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة التي سيكون مقرها في الدوحة، وبدأت أعمال المؤتمر بكلمات افتتاحية أعقبها لقاء ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن مؤتمر صحافي لعدد من ممثلي التحالف.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري إنه وانسجاما مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر أيلول/سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة).

وأشار إلى أن أمير قطر وجه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم.

وجدّد التأكيد على تصريحات أمير قطر بأن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. ولفت إلى أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، «ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي».

ودعا رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري المجتمع الدولي – دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر.

وأشار إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيدا بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات.

وشدد الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتا إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي.

وأضاف: «نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن».

وفي مؤتمر صحافي أعقب التوقيع على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، قال السفير بدر بن عمر الدفع أن الاتحاد العالمي للأراضي الجافة ستتعاون مع المنظمات القائمة، في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلدان الجافة، لافتاً إلى أن المنظمة لها عدة مهام، تتعلق في جزيئتها الأولى بالتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، وأن ما يميز المنظمة هو عملها المباشر مع القطاع الخاص والبنوك التنموية في الدول الأعضاء لتنفيذ مشاريع واقعية، والمهمة الثانية هو استخدامات التكنولوجيا الحديثة، ومواجهة التحديات المناخية، وصرح السفير الدفع بالتزام دولة قطر بميزانية المنظمة خلال السنتين القادمتين.

ونفى السفير الدفع وجود أسباب سياسية وراء عدم مشاركة بقية الدول التي تعتبر دول ذات أراضي جافة في العالم في التحالف، لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام 51 دولة للانضمام.