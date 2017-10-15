﻿«مش عايزينك» هاشتاغ معارض رداً على حملة تطالب السيسي بالترشح لولاية ثانية

القاهرة ـ «القدس العربي»: في تكرار لمسار الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر عام 2014، التي بدأت بحملات شعبية تطالب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بالترشح، انطلقت في الأيام الماضية، حملة جديدة في هذا السياق، ليبدو الأمر أن السيسي سيوافق على الترشح تحت ضغط شعبي جديد، فيما رد معارضون بهاشتاغ «مش عايزينك»، رصدوا من خلاله الأزمات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس الحالي.

الحملة الجديدة التي جاءت بعنوان «عشان يبنيها»، تبناها أعضاء في البرلمان وأحزاب سياسية محسوبة على النظام، وبدأت حملة جمع توقيعات في المحافظات على استمارة تطالب السيسي بالترشح لولاية ثانية، ودشنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وهاشتاغ على موقع «تويتر». واقتربت الصفحة التي حملت اسم الحملة من نصف مليون متابع منذ تدشينها على «الفيسبوك» في أقل من يومين، وتهدف كما ذكرت لتوحيد الجهود للوقوف بجانب السيسي ودعمه للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018.

ونشرت حملة «علشان تبنيها» عناوين مقارها في المحافظة وأرقام التواصل مع المواطنين للمشاركة في التوقيع على الاستمارات وتوسيع نشاطها في الأقاليم لدعم السيسي، وبلغ عدد أعضاء البرلمان الموقعين على الحملة حتى الآن 120 نائبا.

وشهد مركز قويسنا في المنوفية، المؤتمر التحضيري الأول لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسة ثانية عبر توقيع استمارات حملة «علشان تبنيها»، وحضر المؤتمر عدد كبير من أبناء المنطقة.

مقرات في 13 محافظة

كذلك، أعلن حزب «مستقبل وطن» فتح جميع مقراته على مستوى الجمهورية لدعم الحملة.

وقال كريم سالم، المتحدث الإعلامي باسم «عشان تبنيها»، إن «الحملة انتهت من تجهيز مقرات لها داخل 13 محافظة، منها «الوادي الجديد، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس، وسوهاج ومطروح» حتى الآن.

وانضم الفنان هاني سلامة، والإعلامي أكرم حسني، الشهير بسيد أبو حفيظة، ولاعب الكرة السابق مجدي عبد الغني، والحكم السابق أحمد الشناوي، والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، إلى الحملة.

في المقابل، رد رواد «الفيسبوك» المعارضون لاستمرار السيسي في الحكم، على الحملة، بانتقاد الأوضاع التي تشهدها مصر في عهده، بهاشتاغ «مش عايزينك»، وتداولوا 10 شروط وإجراءات تحتاجها مصر في الوقت الراهن.

وجاء في البوست المتداول: «عشان تبنيها لا تحتاح لتوقيع المواطنين بأسلوب ساذج ومبتذل، أنت في حاجة إلى مجموعة من الإجراءات والشروط، منها تحقيق العدل وتطبيق القانون على الصغير والكبير بمقياس واحد للعدالة».

وتابع المغردون: «عليك التعلم من تجارب الدول المتقدمة اللي سبقتك، و تقدمت بالعلم والحريّة والديمقراطية وليس بالديكتاتورية والصوت الواحد، وعليك أن تصلح الذي انكسر، وتعيد للأسرة المصرية روح الترابط اللي فقدتها من 4 سنوات، وعليك مسح دموع كل أم فقدت ابنها، وأب مقهور على فلذة كبده الذي قتل بدم بارد ولم يحاسب من قتله».

وزادوا: «عليك أن ترحم آلاف الأسر المعذبة التي تجري وراء أبنائها المعتقلين والمسجونين في كل سجون البلاد بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها وينفقوا دم قلبهم في كل مرة، ومنتهى أملهم أن ينعم أولادهم بالحرية التي حرموا منها».

انتقادات للسيسي

وطالب المغردون بـ«الإفراج عن آلاف المسجونين من الأطباء والمهندسين والعلماء والطلاب حتى يتمكنوا من استعادة طاقتهم الإنتاجية ويستفيد منها اقتصاد البلد».

وطالبوا «السيسي بأن يشعر بالفقراء والمعدمين وأن يوجه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنقاذ المشروعات المتعثرة وتحرير مناخ الاستثمار من تدخل جهات ليس لها علاقة به، وخلق نسبة ولو محدودة من الثقة بين المواطن والدولة، تشعره بأن هناك من يحميه من جشع الكبار ويحقق مصالحه ويحفظ مستقبل أبنائه ما يجعله يطمئن وينتج ويبدع والدولة تقبض الثمن».

وقال أحمد السنجيدي الخبير في مجالات الاتصالات والمعارض للسيسي لـ«القدس العربي»، في «عهد السيسي وصل الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار، وارتفعت فائدة الدين العام اليومية إلى مليار جنيه وجرى رفع الدعم».

وأضاف : «السيسي اعتدى، على المادة 154 من الدستور التي تقضي بعدم تجديد حالة الطوارىء لأكثر من 6 أشهر بدون استفتاء شعبي، وباع الأرض المصرية، وأهدر المال العام في مشروع قناة السويس».

وفي سياق الاستعداد للانتخابات، أرسل محمد أنور السادات المرشح المحتمل للرئاسة، خطابا للمستشار هشام لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالبه فيه بـ 4 مطالب.

وقال في خطابه: «بمناسبة قرب عقد الانتخابات الرئاسية في بداية عام 2018 أرجو التفضل بمخاطبة مجلس النواب لإتاحة الفرصة لمن ينتوي الترشح باللقاء والتواصل مع السادة نواب المجلس للحصول على توقيعاتهم حسب نص المادة 142 من الدستور، وكذلك وزير العدل بإرسال كتاب دوري لكل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لعدم تعطيل أو عرقلة المواطنين لإصدار توكيلات المرشحين للرئاسة أو مندوبيهم وعدم السماح لمندوبي وممثلي الأجهزة الأمنية بالوجود حولهم لترهيب وتخويف المواطنين لعدم استكمال توكيلاتهم».

ودعا «رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بضرورة عدم مد حالة الطوارئ لفترة أخرى حيث أنه يستحيل إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجودها بما قد يؤثر على سير الحملات وأيضا سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين للمرشحين المتنافسين، ولحماية منظمي وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب وغيرها من صور الدعاية الانتخابية من التعرض للترهيب أو مواجهة أب عقبات».

كما طالب «مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين المتنافسين والتزامهم بالحيادية قبل وأثناء وبعد الانتخابات بما يشمل وجوب احترام النتيجة حال انتهت بانتخاب رئيس جديد للبلاد».

لا مرشحين رسميا

ولم يعلن السيسي، حتى الآن، قراره الرسمي بعزمه الترشح لولاية ثانية، كما لم يعلن أي من المرشحين المحتملين للرئاسة عزمهم الترشح، حيث يبقى حديث المرشحين المحتملين ومنهم الحقوقي خالد علي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، هم الأقرب للترشح، إلا أنهم ربطوا ترشحهم بوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات ووجود تنافسية حقيقية، فيما تظل الأنباء تتوارد دون تأكيد رسمي من الفريق احمد شفيق المقيم في دولة الإمارات والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عن عزمه الترشح في الانتخابات.

وينص الدستور على أن يلزم القبول للترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.