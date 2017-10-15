﻿الملحدون والكفار في خدمة «توصيل» داعش… و«التكتيك» الأردني ينزلق إلى «تسليك»… وإضحك مع السنوار والأحمد في القاهرة

هل كانت الحافلات التي نقلت مقاتلي داعش الأجانب من الرقة إلى دير الزور بترتيب «إقليمي ودولي» مكيفة حقًا؟ هل وصل الهواء البارد أو الدافئ إلى «الدروع البشرية» من المدنيين، التي رافقت العصابة وهي تغادر بأمان؟

أي «خدش» للروح والأخلاق ونبل الحرية والعقيدة يتحفنا به تقرير «الجزيرة»، الذي يتحدث عن آخر مستجدات معركة الرقة، حيث تهديم للمدن وقتل للشاهد وحافلات مكيفة بحراسة دولية تنقل غرباء حضروا لبلادنا بدعوى إقامة سلطان الله في الأرض؟

إذا كنت سوريا ومن محافظة مهملة تدعى الرقة يمكنك أن تتحول ببساطة لقتيل أو لغذاء للألغام أو حتى لدرع بشري يستخدمك الغريب المأمور باسم خلافة الإسلام وهو ينتقل من الرقة إلى إحدى قرى دير الزور بترتيب مع الكفار والملحدين وعلى أكتافهم.

دروع بشرية

قوات سورية تحمل اسم «الديمقراطية»، ومعها التحالف والولايات المتحدة، بلا خجل أو وجل توافق على مغادرة مئات المقاتلين الداعشيين برفقة الضمانة الكبرى.. مدنيين مرافقين كدروع بشرية على أساس أن هذه القوى تختلف عن النظام السوري وتحفل أصلا بأرواح البشر.

هو سقوط ما بعده سقوط ثم ترصد معلقا على قناة «فرانس 24» يسأل: ما الذي يحصل؟

كأن تحرير المدن من عصابة داعش عملية أشبه بدور شرطي المرور.. قف هناك .. أقتل هنا.. سننقلك لقرية جديدة لم يتروع أهلها بعد، كما يحصل في العالم الثالث، حيث ترحيل كل المشكلات والأزمات.

حصل ذلك في الموصل وفي جرود عرسال، وها هو يحصل في الرقة.. لدي شغف شديد لمعرفة من هم هؤلاء الداعشيون الذين تهتم الدول الكبرى بتأمينهم ومغادرتهم في كل موقعة ولا تفسير إلا أنهم شهود أو عناصر استخبارات أو مرتزِقة لا بد من نقلهم أو تأمينهم.

يمكن طبعا تجاهل المعرفة المؤلمة، لأن الحقيقة ليست مهمة، بل تستثمر وتستخدم.. هذا ما قاله ضمنيا الملك لكبير فرسانه في فيلم «الخالدون»، الذي بثته محطة «أم بي سي 2»، بالتزامن مع تقارير الشاشات عن ترتيبات نقل الدواعش.

وقف كبير الفرسان يسأل الملك الحكيم عن سر الحرب وقتل آلاف البشر وجاء الجواب: حتى نحن القادة لا نحب الحرب، لكنها الوسيلة الوحيدة كي يثبت كل منا جدارته في الجلوس حول طاولة المساومة!

الأردني و«اللّحاف والرّجْلَيْن»

يبدو رئيس وزراء الأردن الدكتور هاني الملقي فعالاً عندما يتحدث مع الناس ويظهر على برنامج «ستون دقيقة» متحدثا عن التقشف والاعتماد على الذات والإصلاح الضريبي.

الشفافية «مليحة بالخمار الأسود»، لكنها تفعل ما تفعله صاحبة الخمار بناسك يتعبد عندما تهرب إجابة الحكومة عن السؤال التالي: لِمَ حصلت الأزمة أصلا حتى يتبعها الانهيار؟

السؤال هنا لا تجيب عنه حواريات تلفزيون الحكومة كلها وطرحه قد يُقرأ باعتباره «مناكفة وتشاؤمًا» وسعيا لإعاقة البلاد والعباد والعياذ بالله.

ومن باب الصدق قبل أي شيء لا أسعى هنا لمناقشة شيخنا الجليل المخضرم فيصل الفايز، وهو ينصحنا، نحن المواطنين بمقولة «على قد لحافك.. مد رجليك».. أجمل ما في هذه المقولة أن مفردة «الّلحاف» تذكرنا بالأمهات اللواتي رحلن عن الدنيا.

الّلحاف أصلا قصير، لكن المشكلة قد تكون في طول الساقين، والحل قد يكون بتقصير قامات المواطنين عبر إخضاعهم لعملية «قص» وإلا ما هو مبرر نفقات حفلة «مناسف» عدد المدعوين لها ثلاثة آلاف فضولي وانتهازي بتكلفتها يمكن تمويل ثلاثة مشروعات إنتاجية متوسطة.

نعود لإطلالات الرئيس المتلفزة، ما نقوله باختصار ومسؤولية: حتى يشد المواطن الأردني على بطنه ينبغي أن يفهم سبب المديونية الضخمة حتى نقنعه بالحلول، إلا إذا كانت فكرة «مواطن» لا تنتمي لقاموس الحكومة.

نثق في من قال لنا يومًا عن التخطيط والإدارة العليا ما يلي: الاستراتيجية انزلقت معنا إلى «تكتيك» وعندما أخفقنا في التكتيك انتقلنا إلى «التسليك». ونضيف: حصل التسليك من دون تشبيك وسرعان ما تحول إلى «تفحيط» سياسي… لذلك فقط خسرنا الرهانات على الإقليمي والدُّولي وعدنا للوصفة الأم.. «جيب المواطن»، الذي يدفع لخزينة دولة لا يفهم عليها ولا تفهم عليه!

ضحكات المصالحة

على سيرة التفحيط السياسي.. نفسنا نفهم تلك الضحكة الهستيرية، التي رسمها رئيس وفد حركة فتح للمصالحة الأخ المناضل عزام الأحمد واحتفت بها كل الفضائيات المصرية وعلى رأسها «القاهرة والناس» قبل مشاركة تلفزيون فلسطين الرسمي بالزفة.

ما الذي يستوجب كل هذا التقسيم الضاحك مع الرفيق يحيى السنوار بعد 11 سنة عدا ونقدا قضاها «الجماعة» من الطرفين «ختي.. متي» للقاهرة حتى يعود الجميع لصياغة وثيقة المصالحة الأولى.

على حساب مين هذه السنوات مع التذكير الاضطراري بالمتلازمة، التي ألمح إليها التلفزيوني ناصر اللحام.. تصاريح كل من ذهبوا للمصالحة عبرت عن شاشة الأمن الإسرائيلي.

عموما يبدو أن القصة كبيرة نوعا ما، فصديق عائد للتو من الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين لاحظ ما لم يلاحظه سابقا: ممرات زجاجية عملاقة تنصب لأول مرة على الجسر وفيها مجسات غاية في الحساسية ومن المرجح أنها تخص ترتيبات أمنية لعبور سيارات وشاحنات.

يحصل ذلك بالتوازي مع تسارع مباغت في مشروع «ميناء بري ضخم» في منطقة الأغوار… يعني باختصار مشروع كوشنير بتاع «الحل الإقليمي» عم «بئرب كتير» على حد تعبير النجمة هيفاء وهبي في مقدمة برنامجها الجديد الدعائية على «أم بي سي».

عموما قال شاهد عيان إن عزام الأحمد ويحيى السنوار سهرا حتى الفجر وتبادلا الكثير من النكات والضحكات.

مدير مكتب «القدس العربي» في عمان