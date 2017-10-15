﻿تعيين رابح سعدان مديرا للاتحاد الجزائري

الجزائر – د ب أ: تولى رابح سعدان، المدرب السابق للمنتخب الجزائري منصب مدير الاتحاد الجزائري خلفا لفوضيل تيكانوين الذي استقال من منصبه. ونصب الاتحاد أيضا، بوعلام شارف المدرب السابق لاتحاد الحراش، مديرا للمنتخبات الوطنية. وتولى سعدان تدريب المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها تونس عام 2004.

«بي ان»: عقود مونديالي 2026 و2030 «الأكثر فائدة» للفيفا

الدوحة – أ ف ب: ذكر متحدت باسم مجموعة «بي ان» الاعلامية القطرية، ان الحقوق الاعلامية لمونديالي 2026 و2030، والمشتبه بنزاهتها من القضاء السويسري كانت «الاكثر فائدة» للفيفا. وكان القضاء السويسري أعلن فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» الاعلامية رئيس نادي باريس سان جيرمان، والامين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية فساد في عمليات منح حقوق مونديالي 2026 و2030. وقال المتحدث: «الشروط المالية كانت الاكثر فائدة للفيفا». ويغطي العقد حقوق المونديالين لمنطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأضاف ان العقد وقعته اللجنة التنفيذية للفيفا (اصبحت الان مجلس فيفا). ورغم تصديقه على العقد، قال الفيفا انه فتح تحقيقا اوليا بحق الخليفي في أعقاب التحقيق السويسري. ونفى المتحدث أي مخالفة من «بي ان»: «مزاعم الفساد لا أساس لها من الصحة، لاننا لم نكن على منافسة مع أحد لحقوق مونديالي 2026 و2030 للشرق الاوسط وشمال افريقيا. لم تكن هناك منافسة». وهزت الفيفا سلسلة فضائح فساد منذ 2015، ولم توفر مسؤولين بارزين فيه يتقدمهم رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر. وشملت الاتهامات تلقي رشى على خلفية منح استضافة كأس العالم 2018 (روسيا) و2022 (قطر).

المغرب يستضيف كأس افريقيا للاعبين المحليين

القاهرة – د ب أ: أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أنه تقرر خلال اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف والذي عقد في لاغوس، منح تنظيم النسخة الخامسة من كأس الامم الافريقية للمحليين للمغرب. وكان الاتحاد المغربي مرشحا بعد سحب تنظيم البطولة من كينيا، وحاز ترشيح المغرب على افضلية على غينيا الاستوائية التي تقدمت بطلب استضافة، بينما لم تتقدم اثيوبيا بطلب ضمان الحكومة وهو وثيقة إلزامية تتطلبها قواعد النظام الأساسي للكاف، وبالتالي تم استبعادها من قائمة المرشحين. وتقام بطولة الامم الافريقية للمحليين في الفترة من 12 كانون الثاني/ يناير الي الرابع من شباط/ فبراير 2018، وتجمع 16 منتخبا تعتمد حصرا على اللاعبين الذين يلعبون في البطولات المحلية لبلدانهم.

الاتحاد السعودي يلغي كأس ولي العهد هذا الموسم

الرياض – د ب أ: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء النسخة المقبلة من كأس ولي العهد «السوبر سابقا»، التي كان مقررا إقامتها في كانون الثاني/ يناير، بين الهلال والاتحاد. وجاء عبر حساب الاتحاد على «تويتر»، أن إقامة البطولة في نسختها الجديدة، ستكون الموسم المقبل، بين بطل الدوري السعودي وبطل كأس خادم الحرمين، وفي حال توج فريق بالثنائية، فسيواجه وصيف الدوري.

خمسة أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية

الرياض – د ب أ: أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي قائمة الأندية التي حصلت على الرخصة الآسيوية، والتي تمكنها من المشاركة بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة. واجتازت أندية الهلال والأهلي والقادسية والفتح والفيصلي متطلبات الرخصة بشكل رسمي، فيما أخفقت أندية النصر والشباب والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق والباطن في الوفاء باشتراطات الرخصة الآسيوية .ويحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة، الاستئناف خلال خمسة أيام. وتنص لائحة دوري أبطال آسيا على مشاركة الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية بحسب مقاعد اتحاداتها المخصصة، بشرط أن تكون ضمن المراكز السبعة الأولى بترتيب الدوري المحلي، وهو الأمر الذي يعني مشاركة الهلال والأهلي فقط بدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث حل الفتح ثامنا والقادسية عاشرا والفيصلي تاسعا بدوري الموسم الماضي، ما يمنع مشاركتها آسيويا رغم حصولها على الرخصة الآسيوية.

شبيبة القيروان التونسي يقيل مدربه الفرنسي جنان

تونس – د ب أ: أعلن شبيبة القيروان الذي ينشط في الدوري التونسي الممتاز إقالة المدرب الفرنسي باسكال جنان لسوء النتائج. وقال رئيس النادي حافظ لعلاني إن إقالة المدرب الفرنسي ومساعديه يأتي بسبب الفشل الجماعي في تطوير أداء الفريق وتواضع مستواه منذ عدة جولات، فضلا عن قبوله لعدد كبير من الأهداف. وكان الفريق انهزم السبت على أرضه من النادي البنزرتي بثنائية نظيفة ضمن الجولة السادسة من الدوري. وأفاد النادي بأن المدرب وابن الفريق سالم القضامي سيحل محل المدرب جنان بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد. ويحتل القيروان المركز الـ12 بثلاث نقاط من فوز وحيد وخمس هزائم.