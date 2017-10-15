﻿بطولة تيانجين: شارابوفا تهزم سابالينكا في النهائي وتحرز أول لقب لها منذ أكثر من عامين

تيانجين – د ب أ: أحرزت الروسية ماريا شارابوفا أول لقب لها في غضون عامين ونصف العام أمس وفازت بلقب بطولة تيانجين المفتوحة في الصين.

وتغلبت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في المباراة النهائية على البيلاروسية الصاعدة ارينا سابالينكا 7/5 و7/6 (8/6). وغابت شارابوفا على الملاعب لمدة 15 شهرا بداية من مطلع 2016 بسبب عقوبة الإيقاف لخرق قواعد مكافحة المنشطات، وعادت اللاعبة للمشاركة في البطولات في نيسان/ أبريل الماضي. وأحرزت شارابوفا أول لقب لها منذ فوزها بلقب بطولة روما للأساتذة في أيار/ مايو 2015. ونجحت شارابوفا في تحويل تأخرها 1/5 في المجموعة الثانية أمام سابالينكا (19 عاما) إلى فوز مستحق في ساعتين. وأكملت شارابوفا سابع مشاركة لها منذ عودتها لملاعب التنس قبل ستة أشهر، لكنها فشلت في المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب الإصابة، ثم شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) ووصلت للدور الرابع ثم بلغت الدور الثالث لبطولة بكين الاسبوع الماضي. وتحتل شارابوفا حاليا المركز 86 في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات لكنها ستتقدم للمركز 36 بفضل لقب تيانجين.