﻿الدوري القطري: أم صلال يفوز على العربي ويتصدر

الدوحة – د ب أ: فاز ام صلال على العربي 4/1 في الجولة الرابعة من الدوري القطري، والتي شهدت أيضا فوز السيلية على الخريطيات 2/1 والغرافة على الخور 3/صفر.

وسجل أهداف أم صلال يانيك ساغبو (ثلاثة أهداف) هاتريك، في الدقائق السابعة و42 و57 وعادل ريحلي في الدقيقة 61 فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للعربي مارديك مارديكيان في الدقيقة 75. ورفع أم صلال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد العربي عند ثلاث نقاك في المركز التاسع. وفاز السيلية على الخريطيات 2/1. وسجل هدفي السيلية عبدوخاليغوف تيمورخوجا في الدقيقة 40 و فاغنر رينيار ريبيرو في الدقيقة 65، فيما سجل هدف الخريطيات الوحيد رشيد تيبركانين في الدقيقة 37. وشهدت المباراة طرد أحمد مصطفى لاعب الخريطيات في الدقيقة 69. ورفع السيلية رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني فيما توقف رصيد الخريطيات عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر. وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق الغرافة ضيفه الخور 3/صفر. وسجل أهداف الغرافة ديوجو أمادو في الدقيقة 21 وفلاديمير فايس (هدفين) في الدقيقتين 57 و64. واضطر فريق الخور لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أمين ليكومت في الدقيقة 24. ورفع الغرافة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس توقف رصيد الخور عند أربع نقاط في المركز السابع.